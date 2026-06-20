Kettészakad Kucsera Gábor családja az idei nyáron – Ez az oka!

Másképp telik az idei nyár Kucsera Gáboréknál. A világbajnok kajakos és Tápai Szabina családjában kicsit kettévált az idei vakáció: míg Szabina a két lányukkal sok időt tölt a Balatonnál, addig Gábor a fiával, Benivel a kajak körül forgó mindennapokat éli.
Kucsera Gábor gyerekei kevés időt töltenek együtt nyáron
- Kucsera Gábor fia, Beni tavaly kezdett el kajakozni
- Kucsera Gábor családja kevés időt tölt együtt idén nyáron
- Kucsera Gábor édesanyja a fiát látja Beniben.
Kicsit kettéoszlik a nyarunk. Én Benivel vagyok, Szabina pedig a két lánnyal lemegy a Balatonra. Persze meglátogatjuk őket hétvégén vagy amikor van egy kis szabadidőnk
– kezdte lapunknak.
A fiuk ugyanis már tavaly belekóstolt a kajakozásba, azóta pedig egyre komolyabban veszi a sportot.
„Ilyenkor kezdődik a szezon, egész nyáron táborok és délutáni edzések vannak. A Fradi vízitelepén is szervezünk kajaktáborokat, úgyhogy egészen augusztusig ott leszünk. Nem sok idő marad közös nyaralásra, de augusztusban szeretnénk pár napot együtt tölteni belföldön. Most úgy döntöttünk, nem megyünk külföldre, szeretünk itthon lenni, kirándulni, meg persze a Balatonon időzni.”
Kucsera Gábor fia nagyon tehetséges
Gábor számára különleges érzés látni, hogy a fia ugyanazt a sportágat választotta, amelyben ő maga is óriási sikereket ért el. Ugyanakkor nincs könnyű helyzetben, hiszen egyszerre édesapa és szakosztályvezető.
„Jó érzés nézni őt, de ennek van előnye és árnyoldala is. Próbálok nem túlbuzgó szülő lenni, inkább csak támogatni. Azért nehéz, mert én vagyok a szakosztályvezető, ő pedig ott kajakozik, így egyszerre vagyok a főnöke és az apukája. Ezt meg kell tanulnunk különválasztani.”
Éppen ezért a sportoló még szigorúbb is a fiával, mint bárki mással.
„Nem szeretném, hogy bárki azt mondja, kivételezek vele, ezért neki mindenért meg kell küzdenie. Viszont nagyon jól veszi az akadályokat. Olyan a mozgása, mint nekem, édesanyám is azt mondta, mintha engem látna újra a vízen. Ugyanúgy evez, ugyanúgy tartja a kezét. Nagyon tehetséges és nagyon szorgalmas.”
A büszke édesapa azt is elárulta, hogy Beni sokszor még a barátok helyett is az edzést választja.
Volt egy háromnapos osztálykirándulása, de azt mondta nekem: „Apa, nekem fontos versenyem van, inkább edzenék, minthogy elmenjek.” Ezek már most komoly lemondások egy gyerektől, és tényleg nagyon büszke vagyok rá.
Kucsera Gábor Tápai Szabinával együtt nem erőltették a sportot
Pedig Kucsera Gábor és felesége, Tápai Szabina soha nem akarták azzal nyomasztani a gyerekeiket, hogy mindenképp sportoljanak, az élsport felé pedig egyáltalán nem akarták terelni őket.
„Abban egyeztünk meg Szabinával, hogy semmit nem fogunk erőltetni. Ha sportolni akarnak, mindenben támogatjuk őket, de ha nem, akkor az is teljesen rendben van.”
A család persze így is nagyon sportos életet él.
„Mindig mozgunk, sok sporteseményre járunk. Szeretünk kimenni kézilabdára, focira, vízilabdára, mert ezek remek családi programok, és jó, ha a gyerekek ezt látják.”
Az olimpikon számára azonban van egy fájó pont is az idei nyárral kapcsolatban: a nagy népszerűségnek örvendő KucsiTanyát ezúttal nem tudta megszervezni.
Ez nagy fájdalmam. Nem szerettem volna úgy csinálni a tábort, hogy én nem vagyok ott. Nem akartam egy olyan KucsiTanyát, ahol Kucsera Gábor nincs jelen.
„Most egy kicsit félre kellett tennem ezt a projektet, mert már így is keveset vagyok a családommal, nem akartam még több időt elvenni tőlük. Jövőre azonban jó lenne, ha legalább pár hétre tudnék szervezni egy turnust” – tekintett a jövőbe Kucsera Gábor.