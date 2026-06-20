Kettészakad Kucsera Gábor családja az idei nyáron – Ez az oka!

Másképp telik az idei nyár Kucsera Gáboréknál. A világbajnok kajakos és Tápai Szabina családjában kicsit kettévált az idei vakáció: míg Szabina a két lányukkal sok időt tölt a Balatonnál, addig Gábor a fiával, Benivel a kajak körül forgó mindennapokat éli.

Kucsera Gábor felesége, Tápai Szabina a Balatonon tölti az idei nyarat (Fotó: Szabolcs László)

Kucsera Gábor gyerekei kevés időt töltenek együtt nyáron

Kucsera Gábor fia, Beni tavaly kezdett el kajakozni

Kucsera Gábor családja kevés időt tölt együtt idén nyáron

Kucsera Gábor édesanyja a fiát látja Beniben.

Kicsit kettéoszlik a nyarunk. Én Benivel vagyok, Szabina pedig a két lánnyal lemegy a Balatonra. Persze meglátogatjuk őket hétvégén vagy amikor van egy kis szabadidőnk

– kezdte lapunknak.

A fiuk ugyanis már tavaly belekóstolt a kajakozásba, azóta pedig egyre komolyabban veszi a sportot.

„Ilyenkor kezdődik a szezon, egész nyáron táborok és délutáni edzések vannak. A Fradi vízitelepén is szervezünk kajaktáborokat, úgyhogy egészen augusztusig ott leszünk. Nem sok idő marad közös nyaralásra, de augusztusban szeretnénk pár napot együtt tölteni belföldön. Most úgy döntöttünk, nem megyünk külföldre, szeretünk itthon lenni, kirándulni, meg persze a Balatonon időzni.”

Kucsera Gábor gyerekei rajonganak a sportokért (Fotó: Szabolcs László)

Kucsera Gábor fia nagyon tehetséges

Gábor számára különleges érzés látni, hogy a fia ugyanazt a sportágat választotta, amelyben ő maga is óriási sikereket ért el. Ugyanakkor nincs könnyű helyzetben, hiszen egyszerre édesapa és szakosztályvezető.

„Jó érzés nézni őt, de ennek van előnye és árnyoldala is. Próbálok nem túlbuzgó szülő lenni, inkább csak támogatni. Azért nehéz, mert én vagyok a szakosztályvezető, ő pedig ott kajakozik, így egyszerre vagyok a főnöke és az apukája. Ezt meg kell tanulnunk különválasztani.”

Éppen ezért a sportoló még szigorúbb is a fiával, mint bárki mással.

„Nem szeretném, hogy bárki azt mondja, kivételezek vele, ezért neki mindenért meg kell küzdenie. Viszont nagyon jól veszi az akadályokat. Olyan a mozgása, mint nekem, édesanyám is azt mondta, mintha engem látna újra a vízen. Ugyanúgy evez, ugyanúgy tartja a kezét. Nagyon tehetséges és nagyon szorgalmas.”