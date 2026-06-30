Kulcsár Edina elárulta, milyen lenne a teste edzés nélkül: "Világvége alakul ki, amit soha ne akarjatok látni"

Látványos átalakuláson ment keresztül az elmúlt időben Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő a negyedik gyermeke születése után döntötte el, hogy még tudatosabban odafigyel az egészségére és az alakjára. Azóta rendszeresen edz, életmódot váltott, a változás pedig szemmel látható. Követői közül sokan kíváncsiak arra, mi a titka, ezért őszintén mesélt arról, mennyi munka áll a látványos eredmény mögött.

Kulcsár Edina és G.w.M is életmódot váltott (Fotó: MW)

Kulcsár Edina gyermekei mellett is edz

Kulcsár Edina közösségi oldalán ismét kérdezz-feleket tartott, ahol a rajongók bármit megkérdezhettek tőle. Nem meglepő módon az egyik leggyakoribb téma ezúttal is a fogyása és az életmódváltása volt. Egy követője arra volt kíváncsi, hogy az edzések mellett az étkezésére is odafigyel-e. Az egykori szépségkirálynő egyértelmű választ adott, és elárulta, hogy számára a mozgás és a megfelelő étrend csak együtt működik igazán.

Ha csak az étkezésre figyelek, akkor fogyok, de elől-hátul lapos leszek. Ha csak edzek és mellette nem figyelek az étkezésre, akkor attól erődösök és simán felszaladnak rám a kilók. Ha egyiket sem csinálnám, akkor világvége alakul ki, amit soha ne akarjatok látni. Meglepődnétek, hogy mennyire gyorsan át tudnék formálódni. Viszont ha edzek, és az étrendet is tartom, akkor vagyok teljes egyensúlyban

– válaszolta Kulcsár Edina a követőjének.

Edina mindennap megdolgozik az alakjáért (Fotó: MW)

Kulcsár Edina fogyása hosszú folyamat volt

Kulcsár Edina válasza egyértelmű: számára nem léteznek csodamódszerek. Bár sokan úgy gondolják, szerencsés genetikájának köszönheti az alakját, ő hangsúlyozta, hogy a valóság ennél jóval összetettebb.

Sokszor olvasom, hogy egyesek azt feltételezik, hogy az, hogy jobban nézek ki, az genetika, pedig nekem ezért nap mint nap meg kell dolgoznom és rengeteg lemondással jár

– tette hozzá.

A négygyermekes édesanya korábban is többször beszélt arról, hogy gyermekei mellett egyáltalán nem könnyű időt szakítani önmagára. Ennek ellenére igyekszik rendszeresen edzeni, és tudatosan összeállítani az étrendjét, mert úgy érzi, így nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is sokkal kiegyensúlyozottabb.