Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor beszédet mond a Fidesz tisztújító kongresszusán – minden szem a pártelnökön

Képek

Így érkeztek meg a résztvevők a Fidesz tisztújító kongresszusára

Kulcsár Edina és G.w.M

Megtörte a csendet Kulcsár Edina: drámai vallomást tett G.w.M-ről

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Őszinte vallomással lepte meg követőit Kulcsár Edina, aki ezúttal a férjéről, G.w.M-ről és a kapcsolatukat övező folyamatos támadásokról beszélt. Kulcsár Edina elárulta, hogy volt időszak, amikor a rá nehezedő nyomás szinte elviselhetetlen volt számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kulcsár Edina és G.w.MpárkapcsolatŐszinte vallomás

Kulcsár Edina egy Instagram-kérdezz-felelek során mesélt arról, hogy korábban minden reggel a róla szóló cikkeket és kommenteket böngészte, ami rengeteg szorongást okozott neki. Elmondása szerint különösen nehéz volt az az időszak, amikor nyilvánosságra került a kapcsolata G.w.M-mel, és a pár a kritikák kereszttüzébe került – írja a Bors.

Kulcsár Edina és G.w.M – Fotó: Instagram
Kulcsár Edina és G.w.M
Fotó: Instagram

G.w.M meghatározó szerepet játszik Kulcsár Edina életében

A modell hálásan beszélt férjéről, aki a legnehezebb pillanatokban is mellette állt. Mint fogalmazott, G.w.M sokszor „tényleg a pszichológusaként működött”, és nélküle ma egészen más ember lenne.

Az egykori szépségkirálynő szerint mára sikerült teljesen más szemlélettel kezelnie a pletykákat és a támadásokat. Elsősorban édesanyaként tekint magára, a családja pedig minden másnál fontosabb számára. A rosszindulatú híresztelések már nem tudják kizökkenteni, figyelmét teljes egészében a szeretteire fordítja.

Kulcsár Edina elárulta a titkát: így nevel hat gyereket egyszerre

A nagycsaládos mindennapok komoly kihívásokat tartogatnak a szülők számára. Kulcsár Edina most egy tudatos döntéssel mutatta meg, hogyan lehet hat gyerek mellett is minőségi időt biztosítani mindegyikük számára.

Rá se lehet ismerni Kulcsár Edinára — brutális, amit a teste átalakulásával művelt

Látványos eredményről számolt be közösségi oldalán a négygyermekes édesanya. Kulcsár Edina története most sokakat motiválhat, hiszen a modell tíz kilótól szabadult meg az elmúlt időszakban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!