Megtörte a csendet Kulcsár Edina: drámai vallomást tett G.w.M-ről

Kulcsár Edina egy Instagram-kérdezz-felelek során mesélt arról, hogy korábban minden reggel a róla szóló cikkeket és kommenteket böngészte, ami rengeteg szorongást okozott neki. Elmondása szerint különösen nehéz volt az az időszak, amikor nyilvánosságra került a kapcsolata G.w.M-mel, és a pár a kritikák kereszttüzébe került – írja a Bors.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: Instagram

G.w.M meghatározó szerepet játszik Kulcsár Edina életében

A modell hálásan beszélt férjéről, aki a legnehezebb pillanatokban is mellette állt. Mint fogalmazott, G.w.M sokszor „tényleg a pszichológusaként működött”, és nélküle ma egészen más ember lenne.

Az egykori szépségkirálynő szerint mára sikerült teljesen más szemlélettel kezelnie a pletykákat és a támadásokat. Elsősorban édesanyaként tekint magára, a családja pedig minden másnál fontosabb számára. A rosszindulatú híresztelések már nem tudják kizökkenteni, figyelmét teljes egészében a szeretteire fordítja.

Kulcsár Edina elárulta a titkát: így nevel hat gyereket egyszerre

A nagycsaládos mindennapok komoly kihívásokat tartogatnak a szülők számára. Kulcsár Edina most egy tudatos döntéssel mutatta meg, hogyan lehet hat gyerek mellett is minőségi időt biztosítani mindegyikük számára.

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Látványos eredményről számolt be közösségi oldalán a négygyermekes édesanya. Kulcsár Edina története most sokakat motiválhat, hiszen a modell tíz kilótól szabadult meg az elmúlt időszakban.