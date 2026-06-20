Sokáig titkolta a fájdalmát: Kulcsár Edina gyerekkori fotókkal árulta el, milyen elváltozással született

Az elmúlt években sokan találgatták, miért döntött végül az orrplasztika mellett Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő korábban már elárulta, hogy a beavatkozás mögött jóval több húzódott, mint egyszerű esztétikai szempontok, most azonban minden eddiginél személyesebb vallomással jelentkezett.

Kulcsár Edina orrplasztika mellett döntött (Fotó: MW Bulvár)

Így nézett ki Kulcsár Edina orra gyerekkorában

Edina gyermekkori fotókat osztott meg Instagram követőivel, amelyek mellé megható sorokat írt. A négyszeres édesanya elárulta, hogy egy olyan elváltozással született, amely az orrát érintette, és amelynek következményeit már egészen kislányként meg kellett tapasztalnia.

Sokan nem tudják, de egy kis elváltozással születtem, ami az orromat érintette. Emiatt rengeteg bántást kaptam gyerekként. Olyan megjegyzéseket, amiket egy gyerek nagyon nehezen tud helyén kezelni (..) Sokáig azt hittem, hogy ha másképp néznék ki, akkor szerethetőbb lennék, szebb lennék, és azok is elfogadnának, akik csúfolnak (..)

Az is kiderült bejegyzéséből, hogy Edinának már 12 éves korában is lett volna lehetősége arra, hogy megműttesse az orrát. Akkor azonban egy számára nagyon fontos ember másként látta a helyzetet. Imádott nagymamája ugyanis azt mondta neki, hogy úgy szép, ahogy van, ezért a fiatal Edina végül elállt a beavatkozástól. A szeretetteljes szavak annyira mély nyomot hagytak benne, hogy még hosszú évekig nem is gondolt arra, hogy változtasson a külsején. Az élet azonban később új helyzet elé állította.

Ahogy korábban már nyilatkozta, a modellkedés során többször szembesült azzal, hogy az orrát érintő elváltozás hátrányt jelent számára.

Az első fotózásomon kaptam meg azt, hogy »jaj annyira szép vagy, de az orroddal nem szeretnél valamit csinálni?« És akkor nagyon rosszul éreztem magamat tőle, onnantól állandóan frusztrált a dolog.

Ekkor kezdett el olyan szakembert keresni, akiben maximálisan megbízhatott. A beavatkozás ugyanakkor korántsem alakult zökkenőmentesen. Edina idén januárban arról vallott, hogy az első műtét után valóságos rémálmot élt át, és hosszú időbe telt, mire végül elégedett tudott lenni az eredménnyel. Most azonban nem a nehézségekre, hanem a múltjára helyezte a hangsúlyt. A megható fotók és a hozzájuk fűzött gondolatok sok követőjét megérintették, hiszen a képeken egy mosolygós kislány látható, aki akkor még talán nem is sejtette, hogy egyszer az ország egyik legismertebb szépségkirálynője lesz. A személyes vallomásból egyértelműen kiderül: Kulcsár Edina számára az orrműtét sosem a hiúságról szólt. Sokkal inkább egy hosszú, gyerekkora óta hordozott történet lezárásáról.