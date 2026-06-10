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Kulcsár Edina

Kulcsár Edina már nem bírja tovább, vallomást tett

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A sztáranyuka egy humoros videóban mutatta meg követőinek, milyen kihívásokkal szembesül nap mint nap az életmódváltása során. Kulcsár Edina szerint a legnagyobb motivációt és egyben a legkeményebb kritikát sokszor saját maga jelenti.
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Kulcsár EdinaTikTokéletmódváltás

Kulcsár Edina egy új TikTok-videóban engedett betekintést mindennapjaiba. Az egykori szépségkirálynő az utóbbi időszakban tudatosabb életmódot alakított ki, amelynek része a rendszeres testmozgás és az étrendjére való fokozott odafigyelés – számolt be róla a Bors.

Kulcsár Edina humoros videóban mesélt az életmódváltás nehézségeiről Kulcsár Edina, KulcsárEdina,20250617 BudapestSztárbox sajtótájékoztató.fotó: Szabolcs László (SZL)MW Bulvárképen: Kulcsár Edina
Kulcsár Edina életmódváltása során a rendszeres mozgásra és a tudatos táplálkozásra is nagy hangsúlyt fektet
Fotó: MW Bulvár

A videó humoros formában mutatja be azt a belső párbeszédet, amelyet sokan átélnek, amikor egészségesebb szokásokat próbálnak kialakítani. A jelenetekben egy saját maga által megformált alteregó emlékezteti arra, hogy tartsa magát a kitűzött céljaihoz.

A felvételen több hétköznapi kísértés is megjelenik. Először kisfia kínálja meg chipsszel, később pedig a hűtőben sorakozó édességek teszik próbára az elhatározását. A videó szerint belső „edzője” minden alkalommal közbelép, és a tudatos döntések felé tereli.

A pihenés sem tart sokáig: amikor leülne a televízió elé, alteregója inkább mozgásra ösztönzi. Az edzés során folyamatosan figyelmezteti a helyes végrehajtásra és arra, hogy ne adja fel a gyakorlatokat.

@edinakulcsar_official A videó, ami tökéletesen bemutatja, mi zajlik a fejemben! 😅🫣 Hirdetés @Barackcsapat - Fodor Réka 🍑 ♬ eredeti hang - Kulcsár Edina

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