Kulcsár Edina már nem bírja tovább, vallomást tett

Kulcsár Edina egy új TikTok-videóban engedett betekintést mindennapjaiba. Az egykori szépségkirálynő az utóbbi időszakban tudatosabb életmódot alakított ki, amelynek része a rendszeres testmozgás és az étrendjére való fokozott odafigyelés – számolt be róla a Bors.

Kulcsár Edina életmódváltása során a rendszeres mozgásra és a tudatos táplálkozásra is nagy hangsúlyt fektet

Fotó: MW Bulvár

A videó humoros formában mutatja be azt a belső párbeszédet, amelyet sokan átélnek, amikor egészségesebb szokásokat próbálnak kialakítani. A jelenetekben egy saját maga által megformált alteregó emlékezteti arra, hogy tartsa magát a kitűzött céljaihoz.

A felvételen több hétköznapi kísértés is megjelenik. Először kisfia kínálja meg chipsszel, később pedig a hűtőben sorakozó édességek teszik próbára az elhatározását. A videó szerint belső „edzője” minden alkalommal közbelép, és a tudatos döntések felé tereli.

A pihenés sem tart sokáig: amikor leülne a televízió elé, alteregója inkább mozgásra ösztönzi. Az edzés során folyamatosan figyelmezteti a helyes végrehajtásra és arra, hogy ne adja fel a gyakorlatokat.