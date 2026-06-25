Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Kulcsár Edina

Kulcsár Edina elérzékenyülve osztotta meg kisfiáról a hírt: Medox mérföldkőhöz érkezett

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Érzékeny pillanatok: alig néhány nappal azután, hogy Csuti megható sorokkal búcsúztatta az óvodás évektől Ninát, most újabb büszke szülői bejegyzés érkezett. Kulcsár Edina elárulta, kisfiúk Medox milyen bizonyítvánnyal zárta az évet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kulcsár Edinamegható üzenetCsuti

Repül az idő! Ezt szinte minden szülő megtapasztalja, amikor gyermekei egy-egy újabb mérföldkőhöz érkeznek. Nincs ez másként Kulcsár Edina és volt férje, Szabó András, vagyis Csuti esetében sem, akik bár már külön utakon járnak, gyermekeik sikereinek továbbra is közösen örülnek. Edina ezúttal egy Instagram történetben osztotta meg az óriási örömhírt: Medox nem akármilyen teljesítménnyel léphet második osztályba.

Kulcsár Edina gyerekei elballagtak, nagy az öröm a családban.
Kulcsár Edina gyerekei Medox és Nina is elballagtak, óriási az öröm (Fotó: MW Bulvár)

llyen bizonyítvánnyal zárt Kulcsár Edina kisfia

Nina után most Medox szolgáltatott okot az ünneplésre. A kisfiú sikeresen lezárta az első osztályt, és szeptembertől már második osztályosként ülhet vissza az iskolapadba. Az egykori szépségkirálynő nem is tudta magában tartani a büszkeségét, és egy megható bejegyzésben osztotta meg örömét követőivel.

Kitűnő tanuló, ennél büszkébb már nem is lehetnek

– írta Edina a fiáról készült fotó mellé.

Medox mosollyal az arcán elballagott az első osztályból.
Medox kitűnő bizonyítvánnyal zárta az első osztályt (Fotó: Instagram)

A rövid mondatból is érződik, mekkora boldogságot jelent számára Medox sikere. Nem véletlenül, hiszen az elmúlt években a család élete rengeteget változott, a gyerekek pedig szinte a nyilvánosság szeme előtt cseperedtek fel. Medox ráadásul már tavaly is büszkeségre adott okot a családjának. Csuti, fia óvodai ballagása után megható üzenettel engedte útnak az iskolakezdésre.

Indulj útnak, légy erős, gyors és merész, bátor hős, vakmerő és rámenős! A kalandtól, mondd, miért félsz? Erőben lám, nincs hiány, hát jöjjön próba akárhány! Mint fénylő szivárvány, te is célba érsz

Miközben Medox az iskolában remekel, húga, Nina is nagy változások előtt áll. A napokban ugyanis Csuti egy különösen érzelmes Instagram bejegyzésben számolt be arról, hogy kislánya is elballagott.

6 éve és most… elszaladt ez az idő. Az én drága, kicsi kincsem elballagott, és lezárta óvodás éveit! Nem lehetek elég hálás neki, annyi mindent tanít nekem tudta nélkül és annyi, de annyi szeretetet ad, amivel minden év egy pillanatnak látszik és csak úgy elsuhan az idő! Együtt, örökre, mert van az a szeretet, amit nem lehet megmagyarázni, ő az!

Kulcsár Edina és Csuti kapcsolata ugyan már a múlté, de gyermekeik továbbra is összekötik őket. Az ilyen pillanatok pedig jól mutatják, hogy a legfontosabb kérdésekben továbbra is egy oldalon állnak: mindketten végtelenül büszkék Medoxra és Ninára.

@borsonline

Kulcsár Edináék birodalmat építenek! Edina és G.w.M már tavaly elkezdték a ház felújítását. Az első és második etap el is készült, aminek az eredménye egy igazi luxuspalota lett. De itt nem állnak meg! #bors #kulcsaredina #gwm #hazfelujitas #luxusotthon

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!