Kulcsár Edina elérzékenyülve osztotta meg kisfiáról a hírt: Medox mérföldkőhöz érkezett

Repül az idő! Ezt szinte minden szülő megtapasztalja, amikor gyermekei egy-egy újabb mérföldkőhöz érkeznek. Nincs ez másként Kulcsár Edina és volt férje, Szabó András, vagyis Csuti esetében sem, akik bár már külön utakon járnak, gyermekeik sikereinek továbbra is közösen örülnek. Edina ezúttal egy Instagram történetben osztotta meg az óriási örömhírt: Medox nem akármilyen teljesítménnyel léphet második osztályba.

Kulcsár Edina gyerekei Medox és Nina is elballagtak, óriási az öröm (Fotó: MW Bulvár)

llyen bizonyítvánnyal zárt Kulcsár Edina kisfia

Nina után most Medox szolgáltatott okot az ünneplésre. A kisfiú sikeresen lezárta az első osztályt, és szeptembertől már második osztályosként ülhet vissza az iskolapadba. Az egykori szépségkirálynő nem is tudta magában tartani a büszkeségét, és egy megható bejegyzésben osztotta meg örömét követőivel.

Kitűnő tanuló, ennél büszkébb már nem is lehetnek

– írta Edina a fiáról készült fotó mellé.

Medox kitűnő bizonyítvánnyal zárta az első osztályt (Fotó: Instagram)

A rövid mondatból is érződik, mekkora boldogságot jelent számára Medox sikere. Nem véletlenül, hiszen az elmúlt években a család élete rengeteget változott, a gyerekek pedig szinte a nyilvánosság szeme előtt cseperedtek fel. Medox ráadásul már tavaly is büszkeségre adott okot a családjának. Csuti, fia óvodai ballagása után megható üzenettel engedte útnak az iskolakezdésre.

Indulj útnak, légy erős, gyors és merész, bátor hős, vakmerő és rámenős! A kalandtól, mondd, miért félsz? Erőben lám, nincs hiány, hát jöjjön próba akárhány! Mint fénylő szivárvány, te is célba érsz

Miközben Medox az iskolában remekel, húga, Nina is nagy változások előtt áll. A napokban ugyanis Csuti egy különösen érzelmes Instagram bejegyzésben számolt be arról, hogy kislánya is elballagott.

6 éve és most… elszaladt ez az idő. Az én drága, kicsi kincsem elballagott, és lezárta óvodás éveit! Nem lehetek elég hálás neki, annyi mindent tanít nekem tudta nélkül és annyi, de annyi szeretetet ad, amivel minden év egy pillanatnak látszik és csak úgy elsuhan az idő! Együtt, örökre, mert van az a szeretet, amit nem lehet megmagyarázni, ő az!

Kulcsár Edina és Csuti kapcsolata ugyan már a múlté, de gyermekeik továbbra is összekötik őket. Az ilyen pillanatok pedig jól mutatják, hogy a legfontosabb kérdésekben továbbra is egy oldalon állnak: mindketten végtelenül büszkék Medoxra és Ninára.