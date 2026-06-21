„Csak egy tök jó ürügy!” – Durva kommentháború robbant ki Kulcsár Edina plasztikai műtétje miatt

A hasplasztikája óta kapott hideget-meleget az internet népétől Kulcsár Edina, aki megelégelte, hogy folyamatosan céltáblának használják.

Kulcsár Edina gyermekei megszülése után elégedetlen volt a testével, ezért szánt rá magát a műtétre (Fotó: MW Bulvár)

Kulcsár Edinát plasztikai beavatkozás miatt támadják

Az év elején sokkolta, majd lenyűgözte a követőit, amikor bejelentette, hogy rászánta magát egy komoly esztétikai és egészségügyi beavatkozásra.

„A műtétem 1 hete volt, ma vették ki a 2 dréncsövet, amit nagyon vártam. A műtét után, illetve ma is láttam az eredményt - ami persze még duzzadt - de egyelőre nem akarom elhinni, hogy ez tényleg az én hasam” – újságolta akkor boldogan Kulcsár Edina Instagram-oldalán. Akkor megkönnyebbülten tette hozzá:

Már nem lóg sehol a bőr és ami a legfontosabb volt, hogy a hasfalamat helyreállították, amivel annyit küzdöttem.

Bár a sztáranyukára még hosszú felépülés várt, az internet népe nem volt kíméletes. Sokan azzal vádolták meg, hogy a látványos fogyását és alakját nem a kitartásának, hanem kizárólag a plasztikai sebésznek köszönheti. Edinánál most telt be a pohár, és egy videóban reagált az olyan jellegű kritikákra, mint:

Ne haragudj, de ezt az egészet a hasplasztikának köszönheted, nem pedig az életmódváltásnak.

Kulcsár Edina férje, G.w.M. minden támogatja feleségét (Fotó: MW Bulvár)

Kulcsár Edina: „Négy császár után borzalmasan nézett ki”

A négygyermekes édesanya egy pillanatig sem habozott, és azonnal tisztázta a tényeket a kétkedőkkel szemben.

...nem haragszom, viszont ez egyáltalán nem igaz. Tehát hogy három éve tornázok folyamatosan, szinte nap mint nap. Másfél évvel ezelőtt szültem a negyedik gyermekemet, amikor is 100 kilóval jöttem haza a kórházból, és végig mutattam ennek a folyamatát, amikor 30 kilót fogytam.

Edina szerint a fanyalgók csupán kifogásokat keresnek ahelyett, hogy elismernék a kőkemény munkáját.

Szerintem ez a hasplasztika egyébként egyeseknek csak egy tök jó ürügy vagy kifogás, hogy ujjal tudjanak mutogatni. Nem egy teljes testátalakításon estem keresztül, hanem a megnyúlt bőrt vágták le, merthogy négy császár után borzalmasan nézett ki a hasam...

A sztáranyuka azt is kiemelte, hogy ez a probléma nők ezreit érinti, és nem kellene tabuként kezelni. „...és szerintem aki császármetszéssel szült akár egy gyereket is, az tudja, hogy nagyon-nagyon könnyedén kialakul a kötényhas, a szétnyílt hasizomról meg ne is beszéljünk” – zárta le a vitát határozottan Edina, remélve, hogy ezzel egyszer és mindenkorra elhallgattatja a rosszakaróit.