„Amint elment a munkába, jöhetett az ágyba” – Elképesztő, mit művelt a férje háta mögött a ValóVilág egykori sztárja!

Kultsár Vivien Seherezádé számára az elmúlt időszak korántsem volt zökkenőmentes. A ValóVilágból megismert szépség ma már elkötelezett édesanya, aki hősiesen küzdött meg a szülés utáni depresszió nehézségeivel is, miközben kisfia, Noah Liam növekedését egyengette.

Kultsár Vivien Seherezádé gyermeke múlt évben született meg (Fotó: Mediaworks)

Kultsár Vivien Seherezádé kisfia hatalmas ellenfél

A családi fészekben azonban nemcsak egy kisbaba, hanem egy 25 kilós négylábú kedvenc, Scarlett is követeli a maga jussát. Seherezádé most őszintén mesélt arról lapunknak a finom, néha pattanásig feszült egyensúlyról, ami a kutyus és a trónörökös között alakult ki.

Amikor arról kérdeztük, hogyan fogadta az ötéves „első szülött” kedvenc a trónbitorló érkezését, a sztáranyuka meglepő választ adott.

Hát az kezdetben annyira nem érdekelte egyébként. Furcsa, mert úgy nem vesz tudomást a létezéséről, inkább mindig hozzám bújik, meg odadugja a fejét, hogy akkor most neki is adjak puszit, vele is foglalkozzak. (…) Na hát konkrétan a Noah-ra így nem néz rossz szemmel, hát ez hülye megfogalmazás, de nem látom, hogy bármi rossz, vagy bármilyen olyan rossz mozdulata lenne felé.”

Scarlett rendkívül óvatos a picivel, de a látványos szeretetnyilvánítások egyelőre elmaradnak. Inkább féltékenyen őrzi a saját pozícióját:

Inkább azt látom, hogy az esetek túlnyomó többségében egyébként nem vesz róla tudomást, és inkább hozzám bújik, meg engem tunkol az orrával, hogy akkor most őt is simogassam... bár elég nehéz így a 25 kilóját

– mesélte nevetve VV Seherezádé. Noah viszont teljesen odavan a kutyáért, és amint meglátja, hatalmas kacagásban tör ki. A szülői éberség azonban egy pillanatra sem lankadhat.

„A Noah viszont nagyon sokat foglalkozik vele. Ő mindig próbál így odamászni, megfogni a kezét, de hát nyilván nem akarom, mert ő még elég durván nyúl Scarletthez. Most nyilván egy nagyon jámbor állat, de az ördög nem alszik, szóval én azért mindig ott ülök mellettük, mindig nagyon figyelek. Amikor kimegyek a mosdóba, akkor elzárom Scarlettet a nappaliból...”

A kutyus hűvös távolságtartása nem véletlen, hiszen csaknem négy évig abszolút egyke volt a családban, és Seherezádé elkényeztette. „Ő amúgy tényleg nem állatként volt kezelve, hanem mintha a kislányom. Együtt aludtunk kis kifli-nagy kiflibe, az én tányéromból evett, mindenhova vittük magunkkal.”