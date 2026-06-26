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kylie jenner

Újabb botrány Kylie Jenner körül: a séfje szerint a munkája miatt vetélt el

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Újabb per indult Kylie Jenner ellen. A valóságshow-sztár egykori személyi séfje azt állítja, hogy a hosszú munkaidő, a fizikailag megterhelő feladatok és a vezetők hozzáállása miatt elveszítette születendő gyermekét. A kereset több súlyos munkaügyi és diszkriminációs vádat is tartalmaz.
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kylie jennervetéléskereset

Kylie Jennert azért perelte be volt személyi séfje, mert a megterhelő munkavégzés miatt elvetélt.

kylie jenner
Kylie Jenner. Fotó: JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP

Kylie Jenner volt séfje szerint a kimerítő munka vezetett a vetéléséhez 

A bírósági dokumentumok szerint a séf 2024 novemberében kezdett el dolgozni Kylie Jenner magánszakácsaként. Egy hónappal később értesítette feletteseit arról, hogy három hónapos, veszélyeztetett terhes, ezért ésszerű munkakörülményeket és könnyítéseket kért egészsége és terhessége védelmében.

Állítása szerint ennek ellenére heti öt napon át napi 11–12 órás műszakokat kellett teljesítenie, miközben rendszeresen fizikailag megterhelő feladatokat bíztak rá.

A kereset szerint 2024 szilveszterén cipekedés közben megszédült és fulladozni kezdett. Egy másik esetben, 2025. február 1-je körül Kylie Jenner gyermekének születésnapi rendezvényén kellett dolgoznia Palm Springsben. A nő szerint nem kapott megfelelő segítséget a feladatok elvégzéséhez, hiába kérte azt vezetőitől. A kereset szerint a rendezvény során a kimerültségtől sírva fakadt a mosdóban, estére pedig teljes testi kimerültséget érzett. Másnap reggel erősen vérezni kezdett, kórházba ment, ahol közölték vele, hogy a magzatnak már nincs szívhangja, vagyis 

elveszítette születendő gyermekét.

A nő azt állítja, hogy miután tájékoztatta feletteseit a vetélésről, hamisan azzal vádolták meg, hogy rendetlenséget hagyott maga után a rendezvény konyhájában. Február 8-án ismét súlyos vérzést tapasztalt, később pedig súlyos depresszió és érzelmi trauma alakult ki nála.

A volt séf nem meghatározott összegű kártérítést követel. A keresetben többek között terhességi diszkriminációval, zaklatással, a szükséges munkáltatói könnyítések elmulasztásával, helytelen foglalkoztatási besorolással, elmaradt munkabérrel és jogellenes elbocsátással vádolja a munkáltatókat.

A Page Six megkereste Kylie Jenner képviselőit és a felperest is, de egyik fél sem reagált a lap megkeresésére.

Ez már a harmadik per, amelyet Kylie Jenner ellen egykori alkalmazott indított 2026-ban.

Áprilisban korábbi házvezetőnője, Angelica Vasquez nyújtott be keresetet jogellenes elbocsátás miatt. A nő azt állította, hogy származása és vallása miatt hátrányos megkülönböztetés érte, valamint rendszeresen a legnehezebb feladatokat kapta, kollégái pedig megalázták és megfélemlítették.

Még ugyanabban a hónapban egy másik volt házvezetőnő, Juana Delgado Soto is pert indított hasonló állításokkal. A kereset szerint hiába fordult segítségért Kylie Jennerhez, ehelyett elbocsátással fenyegették, és azt mondták neki, hogy többé ne próbálja felvenni vele a kapcsolatot.

 

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