Luxus! Négy milliós órát villantott a börtön után Lakatos Brendon!

Lakatos Brendon, vagy polgári nevén Lőrinczfalvi Gusztáv csak szombaton szabadult a börtönből, de már most óriási botrány alakult ki körülötte. A fiatalok között nagy népszerűségnek örvend a korábban a másfél éves unokahúgát cigiztető tartalomgyártó, akit hét és fél év szabadságvesztésre ítélt korábban a bíróság. A Beszéljünk órákról csatorna vezetője megfejtette, hogy szabadulásakor milyen karórát viselt Brendon. A válasz mindenkit lesokkolt.

Lakatos Brendon börtönévei után nem sokat várt, hogy visszacsöppenjen a botrányok világába (Fotó: Origo)

Lakatos Brendon szabadulása után nem fogta vissza magát

Technikailag a szabadulásakor semmilyen órát nem viselt, viszont utána az autóban már felkerült rá egy nagyon különlegesen kinéző darab. Látszik, hogy egy kétszínű arany acél kombós, nagy méretű karóra

– mondta az óraszakértő.

Bár a pénzszórástól soha nem zárkózott el a botrányos tartalomgyártó, azt azonban senki nem gondolta volna, hogy egyből a börtön után luxusórával mutatkozik majd Lakatos Brendon. Ám ebben sem okozott csalódást a közszereplő. „Ebben az órában nem az az érdekes, hogy az egész családot egy eszközórának szánták, hanem az, hogy ez az óra a 18. században terjedt el. A hajózási kronométerek tengerészeti eszközök voltak, amik a navigációt segítették. A brit matrózoknak ez volt a fegyverténye” – jelentette ki a híres óraszakértő.

Kiderült, mennyibe kerül a karóra

Ez az óra a Ulysse Nardin Marine Chronometer 1185-122-8M/41-es kiadása. Ez a példány a szilícium technológiának a királya. Még a hajszálrugója is szilíciumból volt

– jelentette ki a Beszéljünk órákról csatorna vezetője.

Ekkor jött csak a nagy meglepetés, mivel a korábbi tulajdonságokból kiindulva egyáltalán nem egy olcsó óráról lehet szó. A híres óraszakértő felfedte a titkot, hogy pontosan mennyibe is került Lakatos Brendon órája. „Ez a modell jelenleg nincs forgalomban, sőt ezt az egész családot elkezdték eltolni egy elegáns irányba, ami szerintem furcsa. Mindennek ellenére ennek a modellnek az ára olyan 11-12 ezer eurós nagyságrendben van, ami olyan 4 millió forintot jelent” – árulta el az influenszer.