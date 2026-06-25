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börtön

Luxus! Négy milliós órát villantott a börtön után Lakatos Brendon!

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A botrányos tartalomgyártó nem akármilyen karórát vett fel szabadulása után. Lakatos Brendont a híres óraszakértő buktatta le közösségi oldalán.
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börtönpénzszóráskaróraluxus

Lakatos Brendon, vagy polgári nevén Lőrinczfalvi Gusztáv csak szombaton szabadult a börtönből, de már most óriási botrány alakult ki körülötte. A fiatalok között nagy népszerűségnek örvend a korábban a másfél éves unokahúgát cigiztető tartalomgyártó, akit hét és fél év szabadságvesztésre ítélt korábban a bíróság. A Beszéljünk órákról csatorna vezetője megfejtette, hogy szabadulásakor milyen karórát viselt Brendon. A válasz mindenkit lesokkolt.

Lakatos Brendon börtönévei után nem sokat várt, hogy visszacsöppenjen a botrányok világába.
Lakatos Brendon börtönévei után nem sokat várt, hogy visszacsöppenjen a botrányok világába (Fotó: Origo)

Lakatos Brendon szabadulása után nem fogta vissza magát

Technikailag a szabadulásakor semmilyen órát nem viselt, viszont utána az autóban már felkerült rá egy nagyon különlegesen kinéző darab. Látszik, hogy egy kétszínű arany acél kombós, nagy méretű karóra

– mondta az óraszakértő.

Bár a pénzszórástól soha nem zárkózott el a botrányos tartalomgyártó, azt azonban senki nem gondolta volna, hogy egyből a börtön után luxusórával mutatkozik majd Lakatos Brendon. Ám ebben sem okozott csalódást a közszereplő. „Ebben az órában nem az az érdekes, hogy az egész családot egy eszközórának szánták, hanem az, hogy ez az óra a 18. században terjedt el. A hajózási kronométerek tengerészeti eszközök voltak, amik a navigációt segítették. A brit matrózoknak ez volt a fegyverténye – jelentette ki a híres óraszakértő.

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Kiderült, mennyibe kerül a karóra

Ez az óra a Ulysse Nardin Marine Chronometer 1185-122-8M/41-es kiadása. Ez a példány a szilícium technológiának a királya. Még a hajszálrugója is szilíciumból volt

– jelentette ki a Beszéljünk órákról csatorna vezetője.

Ekkor jött csak a nagy meglepetés, mivel a korábbi tulajdonságokból kiindulva egyáltalán nem egy olcsó óráról lehet szó. A híres óraszakértő felfedte a titkot, hogy pontosan mennyibe is került Lakatos Brendon órája. „Ez a modell jelenleg nincs forgalomban, sőt ezt az egész családot elkezdték eltolni egy elegáns irányba, ami szerintem furcsa. Mindennek ellenére ennek a modellnek az ára olyan 11-12 ezer eurós nagyságrendben van, ami olyan 4 millió forintot jelent – árulta el az influenszer.

@beszeljunkorakrol Lakatos Brendon milyen órat visel szabaduláskor? Hát, technikailag a szabadulásakor semmilyet, viszont az autóban rákerült egy rövid időre egy óra. Ami két színű arany-acél kombós nagyméretú óra, aminek az ismerős formavilága egy klasszikust rejt. Ez az Ulysse Nardin Marine Chronometer 1185-122-8M/41 kiadása. Amiben nem az az érdekes, hogy ezt a családot a kiadásakor egy kimondott eszközórának szánták, amire a neve is utal, ugye a marine chronometer magyarul tengerészeti kronométer egy hajózási navigációt segítő óra volt, ami a kialakítása a felfüggesztése és a pontossága miatt konkrét fegyvertényt jelentett a 18. században, és fel volt készítve a tenger minden viszontagságos körülményére és arra lettek tervezve, hogy a legzordabb körülmények között is pontosak legyek. Pont ezért ez az óra, amiben gyémánttal bevont szilícum horgony gátszerkezete van, ami így nem igényel kenést, mégis pontos tud maradni, ezenkívül természetesen szilícium hajszálrugóval is érkezik, mivel a szilícium technológia legnagyobb királya az Ulysse Nardin. Ez a modell már nincs forgalomban, ráadásul a most kapható modelleket a családból már elegáns óráknák szánják, ami fura, de mindegy is, jelenleg olyan 11-12.000€ nagyságrendben lehet őket a másodpiacon látni, ami olyan 4 millió forint. #lakatosbrendon #ulyssenardin #marinechronometer #órák #karóra ♬ eredeti hang - Beszéljünk órákról

 

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