7 és fél év után szabadult Lakatos Brendon! Bulival és egy hatalmas köteg pénzzel ünnepelt

Lakatos Brendont, vagy ahogy kevesebben ismerik, Lőrinczfalvi Gusztávot erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek hét év hat hónap szabadságvesztésre. A tartalomgyártó ráhúzta egy emberre autóját, utána pedig késsel megsebesítette őt. Brendon a mai napig úgy meséli a történetet, hogy nem szeretett volna senkit bántani, hanem a sértett esett bele a késébe. A közügyektől és a járművezetéstől is eltiltotta a Fővárosi Ítélőtábla. Ám nem ez volt a történet, ami miatt sok ember megismerkedett Lakatos Brendon nevével.

Lakatos Brendon börtönévei alatt nem változtatott stílusán (Fotó: Origo)

Lakatos Brendon cigit tett unokahúga szájába

Börtönbe ezért nem vonult, de eléggé megbotránkoztatta az embereket, amikor egy élő adás közben, a csupán másfél éves unokahúgát is odahívta szerepelni. A probléma az volt, hogy a kisbaba szájába egy cigaretta is került, amit Brendon adott neki.

Abban az időben sokan foglalkoztak az esettel, amiért nagy médiafigyelmet kapott a botrányos közszereplő. Az ügyben vádat is emeltek ellene, ám a börtönbüntetés nem emiatt alakult.

A hétvégi nagy buli volt, Brendon egyik rokona még a kislányt is megmutatta, akinek annak idején cigaretta került a szájába.

Lakatos Brendon szabadulása után máris megbotránkoztatta az embereket

Amint kiért a börtön kapuján a botrányos tartalomgyártó, már az első alkalommal telefont ragadott és bejelentkezett annak kapcsán, hogy szabadlábra került. Ám egyből mutogatni kezdett egy nagy pénzkötegeket és üvöltve vonult végig az utcákon.

A nagy követőtábor és az óriási médiafigyelem miatt korábban szóba került, hogy a rajongók elindulnak kiszabadítani Brendont, aki nem sokat változott az elmúlt hét és fél évben. Sőt, ugyanolyan stílusban beszél az emberekhez. Az egykori elítélt ráadásul televíziós megkeresést is kapott, így hamarosan a képernyőre is visszatér hosszú kihagyás után.