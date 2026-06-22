Lakatos Laci nem hiszi el, ami vele történt: „Agyvérzést kapok”

A Dumaszínház népszerű tagja imádja az Apák napját, ami minden évben június 22-én tartanak szerte a világban. De ezúttal nem Lakatos Laci kapott ajándékot, hanem saját magát lepte meg, nem is akármivel, egy hatalmas Mercedesszel.

A TV2 Nagy Duett nézői Lakatos Lacit és Tolvai Renit látták a legjobbnak a húsvéti adásban

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Lakatos Laci csúnyán átverte édesapját

A Nagy Duett műsorban is nagy sikert aratott a humorista Tolvai Reni oldalán, még vissza is szavazta őket a közönség, miután kiestek. Lakatos Laci akkor azt mondta, hogy terveznek is egy dalt kiadni a gyönyörű énekesnővel, de most még nem ezt az örömhírt jelentette be. Hanem azt, hogy ha részletre is, de megvette élete első autóját, ráadásul egy szalonból.

Boldog apák napját minden édesapának! Nekem is! Megleptem már magam… Nem szponzor, nem követ, nem reklám, MUNKA! Életem első szalonautója sőt a családban is ez az első! 34 évem alatt mindig vagy Apukám autóját örököltem vagy vettem át. Ezt a hagyományt azért megtartottam, édesapám jött el velem megélni ezt az élményt. Amiről neki fogalma sem volt... Mert VALAKI azt mondta, előadásra kell elkísérnie. Aztán pedig volt csodálkozás, Faternek kellett először vezetni az új autót, ahogy eddig minden kocsimat. Mindenki nyugodjon meg, nem cashre vettem az autót. Úgy vesszük a hátsó lökhárító meg hátsó kerekek az enyémek, pontosabban egy jó 20%! De bízom benne, 6 év múlva fullra az enyém lesz! Hatalmas élmény volt így szalonból autót venni, nagyon durva, annak pedig még jobban örülök, hogy édesapám velem volt, együtt élhettük át. Nekem ez nagyon nagy dolog! Főleg ahonnan indultam, nekem ez az autó azt is jelenti, hogy a kitartó tisztességes munkának van eredménye! Muszáj nagyot álmodni és haladni a célok felé, mert tényleg nincs lehetetlen egy embernek. Hálás vagyok a családomnak, hogy mellettem vannak mindig mindenben és támogatnak! Nektek pedig köszönöm, hogy ennyien szerettek és eljöttök élőben megnézni a hülyeségeimet. Legalább még 6 évig gyerte, mert ha vissza kell adni a kocsit, agyvérzést kapok!

– írta Facebook oldalán Lakatos Laci, aki szerepelt A Nagy Duett döntőjében, amit végül Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. nyert meg.



