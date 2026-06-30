Lengyel Johanna elárulta miért mindig angolul énekel: „Csak otthon beszéltem magyarul”

A Megasztár Lengyel Johanna karrierjében hatalmas robbanást jelentett, hiszen az egész ország megismerte a művészetét. Ráadásul ezután jött A Nagy Duett 8. évada, amit Schobert Norbi Jr. duettpartnereként szintén megnyert. Azóta pedig igyekszik a saját dalaira koncentrálni, amik közül a napokban jelent meg egy újabb, Red light címmel. A Jaylenn művésznéven tevékenykedő énekesnő most pedig bejelentette, ez a szerzemény hamarosan magyar szöveggel is hallható lesz, amire eddig nem volt példa. Most elárulta miért.

Lengyel Johanna Megasztáros szereplése óta nem sokat pihen, ha nem műsorokban láthatjuk, akkor új dalain dolgozik (Fotó: Markovics Gábor)

Lengyel Johanna dalai eddig kizárólag angol nyelven jelentek meg, pedig a Megasztár győztesének rajongói nagyon szeretnék magyarul is hallani, amire a műsorokban volt is példa olykor, de a saját zenéjét tekintve sokkal közelebb áll hozzá az angol.

„A Red light című új dalom jövő héten megjelenik magyar szöveggel is. Egyébként is nagyon sokan kérdezték, hogy mikor lesz magyar dalom, vagy hogy mindig csak angolul fogok-e énekelni, de nem ez a fő oka ennek. Tulajdonképpen csak együtt hallgattuk Blansch-al, és neki nagyon sok ötlete volt egy esetleges magyar verzióhoz, szóval nekiültünk ketten és megcsináltuk” – vágott bele Johi.

Viszont abszolút közelebb érzem magamhoz az angol nyelvet, mert csak angol nyelvű dalokon nőttem fel, angolul szocializálódtam és beszéltem a suliban, külföldi barátaim voltak, szóval lényegében csak otthon beszéltem magyarul, és ezért nekem minden szempontból könnyebb az angol

– vallotta be őszintén.

Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. lettek A Nagy Duett győztesei idén (Fotó: MW Bulvár)

Lengyel Johanna még keresi a magyar „énjét”

Az énekesnő azt is elárulta, hogy ugyan nincs problémája a magyarral, valahogyan mégis nehezen talál rá a hangjára, ha az anyanyelvéről van szó.

Nem azért nem éneklek magyarul, mert nem szeretem ezt a nyelvet, hanem ennek egyrészt van egy technikai oldala, hiszen mivel más az artikuláció más a hangszínem is, és azt a hangomat még nem szerettem meg és tapasztaltam ki még úgy igazán. Szóval egyelőre keresem ebben is azt a stílust, ami én vagyok

– árulta el A Nagy Duett 2026-os évadának győztese.

„Másrészről pedig bár ennél a dalnál pont olyan volt a ritmika, hogy rá lehetett írni egy magyar szöveget, de nagyon sok ilyen külföldi gospel vagy soul stílusú dalhoz, amit én képviselek, nem passzol. Jelenleg több ilyen dalom van, amiket bár még nem adtam ki, de a koncerteken már előadok, így a közönség hallhatja, és igyekszem a nyár folyamán minél többet felvenni stúdióban is” – tette még hozzá a jövőre nézve.