Félbeszakadt a koncert, a színpadon lett rosszul Lionel Richie

Váratlanul szakadt félbe Lionel Richie koncertje Minnesotában, amely a nyitóestje volt a 26 várost felvonultató, Earth, Wind & Fire-rel közös észak-amerikai turnéjának. A 77 éves énekes ekkor a minnesotai St. Paulban található Grand Casino Arénában lépett színpadra, azonban már egy óra után látszott rajta, hogy küszködik: a Dancing on the Ceiling című dal előadása közben többször le is kellett ülnie.

Rosszullét miatt szakadt félbe Lionel Richie koncertje / Fotó: JEFF SCHEAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rosszullét miatt szakadt félbe Lionel Richie koncertje

Az énekes ezután leült a zongorához, hogy előadja a Three Times a Ladyt, mielőtt szünetet rendelt volna el. A zenekar ezt követően még nagyjából 15 percig maradt a színpadon, mielőtt ők is távoztak volna. Körülbelül 40 perccel később Dino Soldo szaxofonos szólt a közönséghez, és elmondta, Lionel Richie olyannyira nem érzi jól magát, hogy képtelen folytatni a koncertet.

A további információk hamarosan elérhetőek lesznek

- tette hozzá.

BREAKING: Lionel Ritchie concert in St Paul at Grand Casino Arena canceled mid-show. Ritchie sat down on stage during “Dancing on the Ceiling”, said he felt dizzy. Performed one more song at piano, “Three Times a Lady”, then announced unplanned intermission. Did not return. pic.twitter.com/RNalkYHnmG — Patrick Kessler (@PatKessler) June 25, 2026

Az énekes egyébként korábban nagy izgalommal készült a turnéjára: a napokban a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, aki hozzájárultak a létrejöttéhez.

Köszönöm a zenekarom és a stábom minden egyes tagjának a kemény munkát, az elkötelezettséget és a hosszú órákat, amiket a turnéra való felkészüléssel töltöttek. Elképesztő csapatmunka zajlott a színfalak mögött azért, hogy mindez létrejöjjön, és én nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak

- írta a sztár.

A csütörtöki koncert Richie és az Earth, Wind & Fire újonnan indult észak-amerikai turnéjának nyitóestéje volt. A 26 állomásból álló koncertsorozat péntek este folytatódik a chicagói United Centerben, habár egyelőre nem tudni, vajon Lionel Richie elég jól állapotban lesz-e ahhoz, hogy színpadra lépjen a csütörtöki műsor félbeszakítása után - írja a Page Six.