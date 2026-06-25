Félbeszakadt a koncert, a színpadon lett rosszul Lionel Richie

Váratlanul szakadt félbe Lionel Richie koncertje Minnesotában, amely a nyitóestje volt a 26 várost felvonultató, Earth, Wind & Fire-rel közös észak-amerikai turnéjának. A 77 éves énekes ekkor a minnesotai St. Paulban található Grand Casino Arénában lépett színpadra, azonban már egy óra után látszott rajta, hogy küszködik: a Dancing on the Ceiling című dal előadása közben többször le is kellett ülnie.
Rosszullét miatt szakadt félbe Lionel Richie koncertje
Az énekes ezután leült a zongorához, hogy előadja a Three Times a Ladyt, mielőtt szünetet rendelt volna el. A zenekar ezt követően még nagyjából 15 percig maradt a színpadon, mielőtt ők is távoztak volna. Körülbelül 40 perccel később Dino Soldo szaxofonos szólt a közönséghez, és elmondta, Lionel Richie olyannyira nem érzi jól magát, hogy képtelen folytatni a koncertet.
A további információk hamarosan elérhetőek lesznek
- tette hozzá.
Az énekes egyébként korábban nagy izgalommal készült a turnéjára: a napokban a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, aki hozzájárultak a létrejöttéhez.
Köszönöm a zenekarom és a stábom minden egyes tagjának a kemény munkát, az elkötelezettséget és a hosszú órákat, amiket a turnéra való felkészüléssel töltöttek. Elképesztő csapatmunka zajlott a színfalak mögött azért, hogy mindez létrejöjjön, és én nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak
- írta a sztár.
A csütörtöki koncert Richie és az Earth, Wind & Fire újonnan indult észak-amerikai turnéjának nyitóestéje volt. A 26 állomásból álló koncertsorozat péntek este folytatódik a chicagói United Centerben, habár egyelőre nem tudni, vajon Lionel Richie elég jól állapotban lesz-e ahhoz, hogy színpadra lépjen a csütörtöki műsor félbeszakítása után - írja a Page Six.