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énekes

Félbeszakadt a koncert, a színpadon lett rosszul Lionel Richie

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Nem a tervek szerint alakult a 77 éves énekes koncertsorozata. Lionel Richie a nyitóestet volt kénytelen félbeszakítani, miután rosszul érezte magát a színpadon.
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énekeslionel richierosszullétkoncert

Váratlanul szakadt félbe Lionel Richie koncertje Minnesotában, amely a nyitóestje volt a 26 várost felvonultató, Earth, Wind & Fire-rel közös észak-amerikai turnéjának. A 77 éves énekes ekkor a minnesotai St. Paulban található Grand Casino Arénában lépett színpadra, azonban már egy óra után látszott rajta, hogy küszködik: a Dancing on the Ceiling című dal előadása közben többször le is kellett ülnie.

GRAND RAPIDS, MICHIGAN - MAY 15: Music legend and Acrisure brand ambassador Lionel Richie headlines the Acrisure Amphitheater Opening Concert on May 15, 2026 in Grand Rapids, Michigan. Jeff Schear/Getty Images for Acrisure Amphitheater/AFP (Photo by Jeff Schear / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Rosszullét miatt szakadt félbe Lionel Richie koncertje / Fotó: JEFF SCHEAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rosszullét miatt szakadt félbe Lionel Richie koncertje

Az énekes ezután leült a zongorához, hogy előadja a Three Times a Ladyt, mielőtt szünetet rendelt volna el. A zenekar ezt követően még nagyjából 15 percig maradt a színpadon, mielőtt ők is távoztak volna. Körülbelül 40 perccel később Dino Soldo szaxofonos szólt a közönséghez, és elmondta, Lionel Richie olyannyira nem érzi jól magát, hogy képtelen folytatni a koncertet. 

A további információk hamarosan elérhetőek lesznek

- tette hozzá.

Az énekes egyébként korábban nagy izgalommal készült a turnéjára: a napokban a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, aki hozzájárultak a létrejöttéhez.

Köszönöm a zenekarom és a stábom minden egyes tagjának a kemény munkát, az elkötelezettséget és a hosszú órákat, amiket a turnéra való felkészüléssel töltöttek. Elképesztő csapatmunka zajlott a színfalak mögött azért, hogy mindez létrejöjjön, és én nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak

- írta a sztár.

A csütörtöki koncert Richie és az Earth, Wind & Fire újonnan indult észak-amerikai turnéjának nyitóestéje volt. A 26 állomásból álló koncertsorozat péntek este folytatódik a chicagói United Centerben, habár egyelőre nem tudni, vajon Lionel Richie elég jól állapotban lesz-e ahhoz, hogy színpadra lépjen a csütörtöki műsor félbeszakítása után - írja a Page Six.

 

 

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