„Én egy nagyon csúnya alakú cicivel születtem” – Liptai Claudia 20 év után vallott a plasztikáztatásról

Liptai Claudia mindig is azok közé a hazai sztárok közé tartozott, akik nem félnek tabutémákról beszélni. A népszerű műsorvezető és színésznő pályafutása során számtalanszor vállalta fel a véleményét, most pedig egy olyan személyes döntésről rántotta le a leplet, amelyről eddig még soha nem beszélt nyilvánosan. Claudia fiatalon mellimplantátumot csináltatott, és most Az Én Kék Zónám című podcastben elárulta, hogy ennek mi állt a hátterében. Emellett az is kiderült, miért döntött mégis úgy egy évvel ezelőtt, hogy eltávolíttatja a szilikonmelleket.

Liptai Claudia melle már a kétezres években is beszédtéma volt, most újra szóba hozta a műsorvezető (Fotó: MW)

Ezért csináltatta meg Liptai Claudia a melleit

A plasztikai beavatkozásra még a kétezres évek elején, színészhallgatóként került sor. Claudia akkoriban úgy érezte, hogy ezzel végre helyreállhat az önképe.

Én azért csináltattam meg a mellemet, mert én egy nagyon csúnya alakú cicivel születtem. Van ilyen! Anyukámnak nagyon gyönyörű cicije voltak, én nem azt örököltem, és ez engem nagyon zavart (..) Nekem óriási önbizalmat adott, hogy megcsináltattam

Nem sokkal később a Playboy címlapján is szerepelt, ami akkoriban óriási visszhangot váltott ki. Erről az időszakról így mesélt:

Liptai Claudia A Nagy Duett műsorvezetőjeként látható évről évre a TV2 képernyőjén (Fotó: Máté Krisztián)

Semmit nem változtatott a megítélésemen, amikor a Playboy-ban szerepeltem, mert önazonos is voltam mindig, illetve soha semminek nem kerítettem nagy feneket. Hogy most mondjak egy példát, ha Erős Antónia bevállalná a Playboy-t az biztos, hogy az ő karrierjét nagyon befolyásolná, de nekem nem változott semmi (..)

– nyilatkozta Liptai Claudia, aki egy újabb, még meglepőbb titkot is elárult. Ugyanis a népszerű műsorvezető úgy döntött, hosszú évek után ismét változtat a testén.

A mellimplantátum eltávolítása mellett döntött

Szavai alapján a döntést már nem esztétikai szempontok vezérelték, hanem az egészsége és a biztonságérzete.

Nagyon sok mindent meg tudnék ma is magamon csináltatni, de már félek. Félek attól, hogy nem ébredek fel. Ezt most először mondom el: Én egy évvel ezelőtt fogtam és ezt az egészet eltávolítottam. Nekem most ez teljesen a sajátom, natúr. Úgy éreztem, meg kell szabadulnom valamitől, ami engem zavart, és akár a későbbiekben problémát okozhat

– mesélte Claudia, aki viccesen hozzátette: „Kezdjük ott, hogy sokkal vékonyabbnak tűnsz kicsi mellel. Sajnos nincs mese, a nagy mell asszonyosít.” Liptai Claudia története jól mutatja, hogy az önbizalom és az önazonosság nem mindig ugyanazt jelenti életünk minden szakaszában. Ami húsz évvel ezelőtt önbizalmat adott neki, attól most végleg búcsút vett – és úgy tűnik, nagyon jól érzi magát, sugárzik a boldogságtól.