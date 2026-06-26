Megint kibékült L.L Junior és Frey Timi: így hozták helyre a románcot

A kor csak egy szám, mondják az okosok, de valójában a generációs különbözőségek a legtöbb esetben jó előre beárazzák, sőt megbélyegzik még a legnagyobb lánggal égő szerelmeket is. L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata jól is példázza ezt a tézist, hiszen a rapper és a táncosnő között majd negyed évszázadnyi korkülönbség feszül. Lássuk be, kicsit furcsa is volt, hogy 2026-ban még nem szakítottak, de a hét elején végül ez is eljött. Legalábbis erre utalt az a tény, hogy Frey Timi közösségi oldaláról, se szó, se beszéd eltűntek a Juniorral közös képek és posztok. Volt már ilyen, kettejük rövidke, közös története során, sőt ez volt az a jelzés, ami a legfinomabban tette világossá, hogy szerelmük tüze kialudt. Meg is jelent számos cikk a témában, de mindenki jobban tette volna, ha vár a hírközléssel, hiszen alig telt el 24 óra és Frey Timi Instagramján megjelent egy story, ami őt és 21 szál vörös rózsát ábrázol.

Tegye fel a kezét, aki tudja követni L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatának alakulását (Fotó: Bors)

L.L. Junior megint megmentette kapcsolatát

A táncosnő persze bárkitől kaphatta az impozáns csokrot, ráadásul éppen a születésnapját ünnepelte, de azok, akik követték a rapperrel folytatott kapcsolatának libikókaszerű ingadozását, azonnal leeshetett a tantusz. Timi ugyanis kapott már L.L. Juniortól éppen ennyi rózsát tavaly, amikor a táncosnő 21. születésnapját ünnepelték. Ez tehát egy szimbolikus szám, hiszen logikusan, Timi most 22 éves lett. A megosztott képhez írt rövidke mondat pedig azt tette világossá, hogy a rózsacsokor most is Juniortól érkezett:

„21. Pontosan. Ismét…”

Ebből pedig logikusan következik, hogy most, nagyon rövid idő alatt oszoltak semmivé a viharfelhők, kettejük kapcsolatának egén. Nos, ennyit a pátoszosságról! Már csak azért is, mert ahogy fentebb már említettük, ebben a szerelemben olyan gyorsan váltakoznak a hullámhegyek és völgyek, mint az időjárás a globális felmelegedés véghajrájában.

Frey Timi ismét 21 szál rózsát kapott L.L. Juniortól (Fotó: Instagram)

De mit is jelent a 21-es szám?

A virágkötészetben a teljes odaadást, elköteleződést és a hűséget szimbolizálja. De ez inkább csak romantikus hagyomány, mint sem szigorú szabály. A számmisztikában pedig az újrakezdést és a partnerséget jelenti. Arra utal, hogy egy kapcsolat szintet lépett. Ugyanakkor egyes ágak szerint jelentheti a célba érést és az akadályok leküzdését. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy a 21-es szám, sok kultúrában a szerencsét jelképezi. Így vagy úgy, de mi sok szerencsét kívánunk L.L. Juniornak és Frey Timinek az immáron sokadjára újrakezdett kapcsolatukhoz!