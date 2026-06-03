L.L. Junior ismét belevág a Nyerő Párosba: vajon rajta is fog az átok?

L.L. Junior ismét próbára teszi a kapcsolatát a Nyerő Párosban. Nemrég derült ki a népszerű műsor új évadának szereplőlistája, amelyben a rapper és párja, Frey Timi is részt vesz – írja a Bors.

L.L. Junior és Frey Timi

Fotó: Markovics Gábor / Bors

A sztár nem először szerepel a Nyerő Párosban, a műsor ötödik évadában Körtvélyessy Kinga oldalán tűnt fel.

A reality különlegessége, hogy a párok folyamatos nyomás alatt vannak. A versenyzők nemcsak különböző ügyességi és fizikai feladatokban mérik össze tudásukat, hanem olyan játékokban is részt vesznek, amelyek kapcsolatuk erősségét, egymás ismeretét és bizalmát teszik próbára.

A rajongók régóta emlegetik az úgynevezett „Nyerő Páros-átkot”, mivel számos kapcsolat nem élte túl a forgatás utáni időszakot. A műsor történetében már több mint húsz olyan pár akadt, akik a szereplést követően szakítottak vagy elváltak. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat!

L.L. Junior olyat kért Frey Timitől, amit nem minden férfi mer kimondani

Frey Timi és L.L. Junior kapcsolata kezdetben korántsem volt zökkenőmentes: szakítások, kibékülések és komoly hullámvölgyek jellemezték. Frey Timi elárulta, hogy párja egy határozott tanáccsal segítette őt: arra ösztönözte, hogy kezdjen önálló projektbe, és teljesen külön úton építse a saját karrierjét.

L.L. Junior kínos helyzetbe került egy vacsorán

L.L. Junior egy ártalmatlan vacsora közben teljesen zavarba jött, amikor Frey Timi váratlanul odaszólt neki – az esetről készült Instagram-videó pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát. A rapper arca mindent elárult, majd a felvételből kiderül, hogyan reagált kínos-vicces helyzetben, ami új beszédtémává vált az interneten.