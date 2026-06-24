Cuki fotón mutatta meg Lola a kislányát - Lenka először csodálhatta meg a Balatont

Vannak pillanatok egy gyermek életében, amelyeket a szülők talán még jobban várnak, mint maga a kisgyermek. Az első mosoly, az első lépések, az első születésnap – és bizony az első balatoni nyaralás is ezek közé tartozik. Most egy ilyen különleges mérföldkövet ünnepelhetett Lola és családja, ugyanis a tavaly ősszel született kislányuk, Lenka életében először látogatott el a Balatonhoz.

Lola lánya tavaly ősszel született (Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin)

Lola gyermeke óriásit nőtt

Az énekesnő a közösségi oldalán osztott meg néhány meghitt pillanatot a családi kiruccanásról, amelyekből sugárzik a boldogság. A fotókon jól látszik, hogy a kis Lenka milyen nagyon nőtt. A kislány érdeklődve figyelte a magyar tengert, amely sokak számára a nyár, a szabadság és a gondtalan családi együttlétek szimbóluma.

A Balaton generációk óta különleges helyet foglal el a magyarok szívében. Szinte nincs olyan család, amelynek ne lennének emlékei a tóparti nyarakról, a hosszú strandolásokról, a vízparti sétákról, vagy a vízibiciklizésről. Éppen ezért különösen megható pillanat, amikor egy kisgyermek először találkozik ezzel a semmihez sem fogható látvánnyal.

Első Balaton

– írta a fotókhoz Lola Instagram-oldalán.

Lolának teljesen megváltozott az élete azóta, hogy édesanya lett (Fotó: MW Bulvár)

Lola párjával és kislányával látogatott el a Balatonhoz

Lenka számára minden bizonnyal még túl korai lenne megérteni, milyen különleges helyen jár, de a kíváncsisága már most megmutatkozott. Az énekesnő azt is megmutatta, hogy megadták a módját a nyaralásnak, és megkóstolták azokat a finomságokat is, amelyek évtizedek óta a balatoni életérzés elengedhetetlen részei: az asztalra lángos és palacsinta került, amelyek sokak számára ugyanúgy hozzátartoznak a nyárhoz, mint a napsütés vagy a strand. A család megcsodálta a Balaton egyik legszebb arcát is: az esti naplementét. A tó ilyenkor egészen különleges hangulatot ad. A naplemente idején ráadásul hattyúk úsztak a tavon.

Lola kislánya, Lenka valószínűleg még nem fog emlékezni első balatoni útjára, de a szülei számára örökké különleges marad ez a nap. Az első találkozás a magyar tengerrel, az első közös balatoni élmények, az első naplemente a tó partján – ezek azok a pillanatok, amelyekből a legszebb családi emlékek születnek.