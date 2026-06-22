Mádai Vivien megmutatta újszülött kisfiát és elárulta különleges nevét is

A korábbi népszerű műsorvezető magánélete az elmúlt két évben úgy tűnik, révbe ért. Mádai Vivien harmadik házasságában találta meg azt a biztonságot és harmóniát, amit mindig is keresett. Boldogságukat tovább fokozta, hogy megszületett szerelmük gyümölcse, aki a Brúnó nevet kapta.

Mádai Vivien Mokka műsorvezetőként dolgozott évekig (Fotó: Szabolcs László)

Ilyen cuki Mádai Vivien kisfia

Hatalmasat fordult a világ a gyönyörű műsorvezetővel, amióta 2010-ben bemutatkozott Istenes Bence oldalán a nézőknek. Mádai Vivient gyorsan szívükbe zárták az emberek, ennek megfelelően karrierje is szépen ívelt felfelé. De a magánéletében sem unatkozott a televíziós, első esküvőjén nagyon fiatalon, a család tudta nélkül, Miami romantikus tengerpartján kötötte életét Dávid Bencéhez, de nyolc hónappal később már váltak is. Két évvel később megismerkedett a fogorvos Szabó Zoltánnal, akivel négy hónappal később bejelentették, hogy úton van első közös gyermekük. Még a baba születése előtt hivatalosan is összekötötték életüket és boldogan várták Zénót, aki pár hónappal később meg is született. De 2021-ben a válás mellett döntöttek, nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy a televíziósra újra rátalált a szerelem, új párja hamar el is jegyezte a sztáranyukát. Két évvel később össze is kötötték életüket egy titkos szertartáson, tavaly év végén pedig egy posztban jelentette be Mádai Vivien az Elle főszerkesztője, hogy második gyermekével várandós, terhességét azonban most nehezebben viselte.

Sokkal rosszabban viselem, és ez egy nagyon hosszú út volt, tele rengeteg eseménnyel. Eltelt 11 év, azért nagyon más volt 24 évesen kihordani egy kisbabát...

– írta korábban Instagram oldalán, majd egy kommentben azt is leírta, hogy mivel első kisfia születése után depresszióval küzdött, nagyon félt attól, hogy most sem lesz másképp.

Mindenesetre tegnap megszületett Mádai Vivien gyermeke, aki a Brúnó nevet kapta és akiről az első fotót ITT! tudod megnézni.