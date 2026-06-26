„Elrontottam ezt a dolgot, elfogadom a bíróság ítéletét” – döbbenetes fordulat Majka ittas vezetésének ügyében, így reagált a rapper a vádemelésre

A mostanában főleg a botrányai miatt hírekbe kerülő rapper tavaly decemberben sokkolta azzal a rajongóit, hogy ittas vezetésen kapták Budapest utcáin. Majka a vádakat később maga is elismerte, majd ezt követően mindenkitől bocsánatot kért a felelőtlen viselkedése miatt.

Majka megszólalt az ittas vezetéséről Fotó: fotó Móricz István

Majka megtörte a csendet az ittas vezetéséről

Az ügy természetesen hivatalos vizekre terelődött, melynek következtében az ügyészség most pénzbüntetést, járművezetéstől eltiltást és a bűnügyi költségek megfizetését indítványozta. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt Majoros Péter, Majka ellen a tavaly decemberi ittas vezetési ügye miatt – számolt be róla a Blikk.

A lap sajtóinformációkra hivatkozva azt írja, hogy az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést a rapperre, határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől, valamint kötelezze a mintegy 300 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.

Elrontottam ezt a dolgot. Tudtuk, hogy előbb-utóbb sor kerül a vádemelésre, és ideje is volt már egy fél év után. Most már jó lenne tudni, hogyan dönt a bíróság, milyen ítélet születik

– mondta el Majka a 24.hu megkeresésére.

Az édesapa hozzátette, hogy már több mint fél éve el van tiltva a vezetéstől, ezért szeretné, ha mielőbb lezárulna az ügy.

Mondják meg, hogy mennyi a büntetés, tiszteletben tartom, és fellebbezni sem fogok ellene. Semmi értelme nincs. Ha egyszer eltoltam valamit, egyértelmű, hogy vállalom is annak a következményeit

– tette hozzá.