Kiderült az igazság Mandula Ádám és exe kapcsolatáról

Mandula Ádám és Alexa kapcsolatát régóta hullámvölgyek jellemezték. A pár többször szakított, majd újra egymásra talált, ezért sokan azt hitték, hogy a közös gyermek érkezése végleg elsimíthatja a konfliktusokat.

Mandula Ádám

Fotó: MANDULA / Youtube / képkivágás

Összehozta a baba Mandula Ádámot és Alexát?

A jelek szerint nem. Bár a rapper a szülést követően meglátogatta kisfiát a kórházban, a gyermek édesanyja szerint ettől még nem kezdődött újra a kapcsolatuk.

A történet röviden:

Másfél évig tartott a kapcsolatuk.

Többször szakítottak és kibékültek.

Tavaly jelentették be, hogy közös gyermekük születik.

Alexa még a szülés előtt szakított a rapperrel.

Május végén megszületett a kisfiuk, Nolen.

A szülők jelenleg nem alkotnak egy párt.

Mit mondott Mandula Ádám volt párja?

A fiatal édesanya egyértelművé tette, hogy jelenleg nem a kapcsolatuk újraépítésére koncentrál, hanem a gyermekére – írja a Bors.

Elmondása szerint most minden figyelmét az újszülött kisfiára szeretné fordítani, és úgy érzi, jelenlegi helyzetükben ez a legjobb döntés.

A teljes történetből az is kiderül, milyen nehézségek vezettek a szakításhoz, és milyen nyilatkozatokat tett korábban Alexa a kapcsolatukról.