„Mindig volt valami fontosabb” – Mandula Ádámot kegyetlen szavakkal küldte padlóra az exe

Mandula Ádám ismét botrányos ügy miatt került a figyelem középpontjába. Volt párja, Alexa a Borsnak mesélte el, hogy május 27-én császármetszéssel megszületett közös kisfiuk, Nolen, ám a rapper nem volt ott a baba világra jöttekor – írja a Bors.

Mandula Ádám exbarátnője szerint a rapper a kórházban is botrányosan viselkedett kisfiuk születése után Fotó: TV2

Mandula Ádám kórházi botránya teljesen összetörte Alexát

Alexa szerint időben értesítette Mandula Ádámot arról, hogy kórházban van, majd arról is, hogy viszik a műtőbe. A fiatal édesanya ennek ellenére úgy érezte, az apának akkor is akadt valami fontosabb dolga, mint hogy ott legyen gyermeke születésénél.

A fiatal anyuka elmondása szerint Mandula Ádám végül csak másnap ment be hozzájuk a szülészeti osztályra. Alexa állítása szerint a látogatás sem úgy alakult, ahogy egy frissen szült nő és egy újszülött baba mellett elvárható lett volna.

A rapper állítólag mindössze kétszer látogatta meg őket a kórházban, de Alexa szerint ez is elég volt ahhoz, hogy mélyen megbántsa őt.

„Kétszer látogatott meg minket az osztályon, de ott is képes volt botrányosan viselkedni. Kétszer is lek*rvázott!” — mondta Alexa.

A császármetszés után lábadozó édesanya úgy érzi, ez már végleg elvette a kedvét attól, hogy a jövőben Mandula Ádámot keresse a gyermekük miatt. Mint mondta, nem harcot akar, de vannak mondatok, amelyeket nem lehet elfelejteni.

Egyedülálló anyukaként kezd új életet

Alexa szerint kapcsolatuk már régóta a végét járta, Nolen születése pedig új erőt adott neki. A fiatal édesanya úgy fogalmazott, kisfia visszahozta az életébe a küzdést és a kitartást.

Most úgy érzi, egyedülálló anyukaként kell helytállnia, miközben szeretné lezárni a Mandula Ádámmal közös, fájdalmas időszakot.

Kiderült az igazság Mandula Ádám és exe kapcsolatáról

Néhány nappal ezelőtt megszületett a rapper első gyermeke, ami sokak szerint új fejezetet nyithatott volna a család életében. Mandula Ádámmal való viszonyáról most megszólalt a kisfiú édesanyja.

Mandula Ádám exe kitálalt – újabb botrány robbant ki

Mandula Ádám és várandós exe, Alexa kapcsolata ismét a figyelem középpontjába került, miután a nő közösségi oldalán újabb kijelentéseket tett kettejük viszonyáról. A páros korábban többször szakított és kibékült, kapcsolatukat az elmúlt hónapokban több nyilvános konfliktus is kísérte.