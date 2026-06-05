Mandula Ádámnál betelt a pohár: azt sem tudja, hol van a pár napos kisfia

2026. május 27-én született meg Mandula Ádám második kisfia, Nolen, ám a rapper szerint azóta sem tudja, pontosan hol van a gyermek és milyen állapotban vannak. Mandula Ádám a Borsnak azt mondta, volt párja, Alexa a kórházi látogatás után mindenhonnan letiltotta, ezért hiába próbálta elérni, nem kapott választ.

Mandula Ádám

Fotó: MANDULA / Youtube / képkivágás

Mandula Ádám szerint kizárták fia életéből

A rapper azt állítja, hogy dolgozott, készült a baba érkezésére, és nem igaz, hogy megtagadta volna a gyermekét.

Mint mondta, bement a kórházba Alexához és az újszülötthöz, sőt karjában is tartotta a kisfiút.

Állítása szerint azonban ezután volt párja megszakította vele a kapcsolatot. Mandula Ádám azt mondja, szeretne részt venni Nolen életében, de jelenleg még azt sem tudja, hol tartózkodik a baba.

Durva vádak után szólalt meg

Mandula Ádám szerint betelt nála a pohár, miután olyan állítások jelentek meg róla, amelyekkel nem ért egyet. A rapper elismeri, hogy kapcsolatuk viharos volt, de határozottan tagadja, hogy ne akarta volna második gyermekét.

Azt is elmondta, hogy most egy időre visszavonul a közösségi médiától, és saját magára, a munkájára, valamint az önfejlesztésre koncentrál.

Új életet kezdene

A rapper jelenleg egy étteremben dolgozik, saját bevallása szerint napi 12-14 órát is, de örül annak, hogy stabilabb életet tud építeni.

Azt mondja, már albérletben él, első kisfia, Medox is sokat van vele, és bízik benne, hogy idővel Alexával is rendezni tudják a helyzetet.

Mandula Ádám számára most a legfontosabb az lenne, hogy kapcsolatba kerülhessen újszülött kisfiával, és apaként is jelen lehessen az életében – számolt be a BORS.