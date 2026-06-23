Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
marics peti

Marics Peti és KKevin verekedésétől hangos az internet, itt az igazság

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A sztárok nem kis meglepetést okoztak. Marics Peti és KKevin megmutatták a legkeményebb oldalukat!
Link másolása
Vágólapra másolva!
marics petibokszkkevin

KKevin Instagram-sztorijában egy angyalföldi bokszteremből jelentkezett be Marics Peti, Pető Brúnó, Spacc és Vini társaságában. Aki ismeri KKevin ökölvívó múltját és látta a Sztárbox-ra való felkészülését, az tudja, a zenész nem viccel...

Marics Peti ringbe szállt.
Marics Peti bokszedzésen vett részt (Fotó: Bors)

Marics Peti és KKevin sem finomkodott

KKevin otthonosan mozog a ringben, ahogy Marics Peti is: de vajon összecsapásra készülnek? A közös képen túl egyelőre más információ nem derült ki a terveikről, esetleges küzdelmeikről.

A fiatal rappereink nem vetik meg a bokszot.
Tényleg legendás lehetett az edzés (Fotó: Instagram)

Bár a ringben a fiúk megkomolyodnak,  KKevin és a ValMar énekese nem veti meg a csipkelődést - írja a Bors. Emlékezzünk csak vissza arra, amikor Marics Peti egy medencés fotóval jelentkezett be a közösségi oldalán, amely mellett közölte: „Én vagyok, ami kell neked”. KKevin már akkor sem fogta vissza magát: „Jézusom, de nyalós!”

@morvaiboxmuhely Tinédzser kora óta ismerem, aztán befutott egy komoly karriert. Most újból összefújt minket a szél, hiszen Peti meg szeretne tanulni még boxolni is, mert miért is lenne elég a zene és a tánc. Kell a kihívás! Rövid időn belül, kb. másfél hónap alatt értük el ezt, és nincs kétségem afelől, hogy ez ennél még sokkal komolyabb lesz!🥊 #MorvaiBoxMűhely #fitnessfivebuyway #Dunakeszi #boxing #trainhard ♬ eredeti hang - Morvai Box Műhely

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!