Marics Peti és KKevin verekedésétől hangos az internet, itt az igazság

KKevin Instagram-sztorijában egy angyalföldi bokszteremből jelentkezett be Marics Peti, Pető Brúnó, Spacc és Vini társaságában. Aki ismeri KKevin ökölvívó múltját és látta a Sztárbox-ra való felkészülését, az tudja, a zenész nem viccel...

Marics Peti bokszedzésen vett részt (Fotó: Bors)

Marics Peti és KKevin sem finomkodott

KKevin otthonosan mozog a ringben, ahogy Marics Peti is: de vajon összecsapásra készülnek? A közös képen túl egyelőre más információ nem derült ki a terveikről, esetleges küzdelmeikről.

Tényleg legendás lehetett az edzés (Fotó: Instagram)

Bár a ringben a fiúk megkomolyodnak, KKevin és a ValMar énekese nem veti meg a csipkelődést - írja a Bors. Emlékezzünk csak vissza arra, amikor Marics Peti egy medencés fotóval jelentkezett be a közösségi oldalán, amely mellett közölte: „Én vagyok, ami kell neked”. KKevin már akkor sem fogta vissza magát: „Jézusom, de nyalós!”