Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
zenekar

Akkor most ki van a klipben? Marics Peti körül furcsa elmélet terjed

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Kuplung zenekar első saját dala pillanatok alatt meghódította a rajongókat, de nem mindenki a zenére figyelt. Marics Peti új megjelenése akkora meglepetést okozott, hogy egyesek szerint már nem is ő látható a klipben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zenekarkuplungMarics Peti

A Hogyan tudnék élni nélküled? film sikere után a fiktív Kuplung zenekar a valóságban is életre kelt, és már egy dupla arénakoncertre készül. Marics Peti mellett Ember Márk és Kirády Marcell alkotják a formációt, amely nemrég bemutatta első közös dalát, a Nyomod a gázt című számot – írja a Bors.

Marics Peti,Marics Péter, MaricsPéter, magyar zenész, Marics Peti, MaricsPeti
Marics Peti új külseje akkora meglepetést okozott, hogy egyes rajongók szerint már nem is ő szerepel a klipben.
Fotó: MW bulvár

Marics Peti tényleg eltűnt a klipből?

A klip megjelenése után furcsa vita bontakozott ki a közösségi médiában. Több kommentelő szerint az énekes annyira megváltozott új frizurájának és hajszínének köszönhetően, hogy első pillantásra fel sem ismerték.

Egy rajongó odáig ment, hogy kijelentette: szerinte nem is az igazi Marics Peti szerepel a videóban, hanem valaki, aki csak megpróbál rá hasonlítani. A hozzászólás természetesen azonnal lavinát indított el, és sokan próbálták meggyőzni a kommentelőt arról, hogy valóban a ValMar sztárját látja.

Az új hajszín kavarta fel az állóvizet

A legtöbben úgy vélik, hogy az egész félreértés hátterében Marics Peti látványos stílusváltása áll. Az énekes az elmúlt időszakban új külsővel jelent meg a nyilvánosság előtt, ami több rajongót is meglepett.

Az biztos, hogy Marics Peti új külseje alaposan megosztotta a rajongókat. Míg sokan dicsérik a stílusváltást, addig másoknak annyira szokatlan lett az énekes megjelenése, hogy első pillantásra fel sem ismerték a Kuplung legújabb klipjében.

Meglepő titkot osztott meg Marics Peti a sikereiről!

Marics Peti nemcsak a VALMAR népszerű énekese, hanem egyben a zenei pályán egyedi, autodidakta úton járó tehetség is. A különleges hangjáról ismert Marics Peti nem jár énektanárhoz, mégis páratlan sikereket ért el.

Nézze meg, mennyire összetört Marics Peti Mercije

A zenész mostanában szinte meg sem áll: a Megasztár 2026-os évadában zsűrizik, közben a zenekarával is járja az országot, és már a novemberi Kuplung-koncertre készül. Marics Petinek a nagy hajtás közepette még kollégái tréfájára is kellett pár percet szánnia.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!