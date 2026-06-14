Akkor most ki van a klipben? Marics Peti körül furcsa elmélet terjed

A Hogyan tudnék élni nélküled? film sikere után a fiktív Kuplung zenekar a valóságban is életre kelt, és már egy dupla arénakoncertre készül. Marics Peti mellett Ember Márk és Kirády Marcell alkotják a formációt, amely nemrég bemutatta első közös dalát, a Nyomod a gázt című számot – írja a Bors.

Marics Peti új külseje akkora meglepetést okozott, hogy egyes rajongók szerint már nem is ő szerepel a klipben.

Fotó: MW bulvár

Marics Peti tényleg eltűnt a klipből?

A klip megjelenése után furcsa vita bontakozott ki a közösségi médiában. Több kommentelő szerint az énekes annyira megváltozott új frizurájának és hajszínének köszönhetően, hogy első pillantásra fel sem ismerték.

Egy rajongó odáig ment, hogy kijelentette: szerinte nem is az igazi Marics Peti szerepel a videóban, hanem valaki, aki csak megpróbál rá hasonlítani. A hozzászólás természetesen azonnal lavinát indított el, és sokan próbálták meggyőzni a kommentelőt arról, hogy valóban a ValMar sztárját látja.

Az új hajszín kavarta fel az állóvizet

A legtöbben úgy vélik, hogy az egész félreértés hátterében Marics Peti látványos stílusváltása áll. Az énekes az elmúlt időszakban új külsővel jelent meg a nyilvánosság előtt, ami több rajongót is meglepett.

Az biztos, hogy Marics Peti új külseje alaposan megosztotta a rajongókat. Míg sokan dicsérik a stílusváltást, addig másoknak annyira szokatlan lett az énekes megjelenése, hogy első pillantásra fel sem ismerték a Kuplung legújabb klipjében.