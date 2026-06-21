Teljesen egyedül maradt MC Hawer: Mi lesz vele, ha „nyugdíjba” megy?

Az MC Hawer és Tekknő duó, azaz Koczka Géza és Benyő Miklós már hosszú évek óta zenélnek együtt, és a rajongóik máig imádják őket. És bár a múló évek cseppet sem látszanak rajtuk, ők is tudják, már nem lesznek fiatalabbak. MC Hawer kora ellenére azonban ugyanúgy bírja a koncerteket és a mulatást, mint régen, így esze ágában sincs nyugdíjba menni. De a kedvünkért most mégis eljátszott a gondolattal, és őszintén mesélt arról, bánja-e, hogy nem lesz mellette egy társ, akivel megoszthatja a lassú reggeleket.

MC Hawer családja körében is teljesnek érzi az életét, nem vágyik rá, hogy barátnője is legyen (Fotó: MW Bulvár)

MC Hawer unokája személyében úgy érzi, újra megtalálta az élet értelmét, így a legtöbb szabadidejét vele tölti, na meg persze a lányával. Emellett már többször is mesélt arról, hogy a zene és a család mellett nem vágyik arra, hogy egy társ is újra a mindennapjai része legyen. De vajon mi lesz, ha a színpadi éveknek vége?

„Remekül érzem magam egyedül, minden figyelmemet, időmet, és energiámat a gyerekemre és az unokámra tudom fordítani, és ez engem teljes mértékben kielégít. Emellett én eléggé rigolyás is vagyok már, ha lehet így mondani, és nem akarok már senkihez alkalmazkodni a saját lakásomban, a saját életemben. De ezzel együtt azt sem akarom, hogy hozzám alkalmazkodjon valaki, pedig ez szinte lehetetlen, mert ugye fordított életet élek, hiszen hétvégén dolgozom, hét közben érek rá, ellentétben a legtöbb emberrel. Szóval, ez a fajta összecsiszolódás nekem már nem hiányzik” – kezdte az Origónak.

„Azért pedig szintén nem akarok kapcsolatot, hogy majd legyen, aki idős koromban gondoskodik rólam. Nekem jó egyedül, ma már gyakorlatilag van mindenféle eszköz, mobiltelefon, szóval ha valami baj történne velem otthon, tudok segítséget kérni, vagy orvost hívni. Szóval, eszembe sem jut, hogy azért éljek valakivel, hogy gondoskodjon rólam. Hál' Istennek egyébként is egészséges vagyok” – mesélte őszintén Géza.

MC Hawer párja helyett a barátaira támaszkodik, de belőlük sincs már túl sok (Fotó: Instagram)

MC Hawer Tekknő Mikire mindig támaszkodhat

A zenész arra is kitért, hogy barátok tekintetében sincs tele a névjegyzék, sőt, mára épphogy egy-egy ember maradt, akit közel tart magához, és ennek még örül is.