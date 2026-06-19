Orvoshoz kellett vinni MC Hawer unokáját: „Egyszerűen nem értettük mi a baj”

Koczka Géza, azaz MC Hawer lánya tavaly augusztusban adott életet első gyermekének, a kis Lilinek, és ezzel nem csak az ő élete, de a mulatós zenészé is egy csapásra teljesen megváltozott. Az MC Hawer és Tekknő duó énekese ma már a zenélés mellett csak a családnak él, és amennyi időt csak lehet az unokájával tölt, hiszen szeretne mindent megadni neki, amit egy nagyszülő adhat. Így érthető, hogy mindannyian nagyon megijedtek, amikor kiderült, hogy valami nincs rendben Lilivel, és orvoshoz kellett sietniük vele. Géza most az Origónak mesélt a történtekről.

MC Hawer koncertjei mellett minden szabadidejét a 10 hónapos unokájával tölti (Fotó: Facebook)

MC Hawer családjában Lili lett az első unoka, így természetesen mindenki körberajongja, de a jelek szerint ő ezt az utóbbi időben nem viseli túl jól, ami alaposan ráijesztett a friss szülőkre és a nagypapára.

„Az elmúlt hónapokban, ha meglátott egy olyan embert, aki bár rokon vagy ismerős, de nem sokat találkozik vele, rögtön elkezdett kétségbeesetten sírni, és egyszerűen nem értettük mi a baj. Úgyhogy el is vitték orvoshoz, ahol kiderült, hogy szeparációs szorongása van, ami egy nagyon érdekes dolog, mert ha valakit egy ideig nem lát, akkor elindul benne egy ilyen ijedtség, vagy félelem. Úgyhogy ezzel foglalkoznak most elég sokat a lányomék” – mesélte a nagyapa.

„Egyébként épp a napokban kaptam videót arról, hogy már kezd szavakat mondogatni, és pont valami olyasmivel próbálkozik, mint a papa, bár az anyukája szerint lehet baba is, de én biztos vagyok benne, hogy az előbbi, mert engem hiányol” – árulta el büszkén.

Amióta MC Hawer nagypapa lett minden gondolata a kislány körül forog (Fotó: Facebook)

MC Hawer unokája egy igazán vagány papát kapott

Bár a zenész sem külsőre, sem pedig az életritmusát tekintve nem egy tipikus 60 éves, és nem is egy igazi tankönyvi nagyszülő, de neki semmi gondja ezzel a szereppel, sőt nagyon is élvezi.

„A külsőm nem igazán nagypapás, ez való igaz, de ettől függetlenül, nekem ő a kis kincsem, a kislányomnak a gyermeke. És tök mindegy, hogy mennyire fura nagypapa vagyok úgymond, de valahogy mégis teljesen természetesnek tűnik, hogy ő az életem középpontja, aki tulajdonképpen az én véremből is van, és el sem tudom mondani, hogy mekkora szeretetet érzek iránta” – vallotta be MC Hawer meghatottsággal vegyes büszkeséggel.