Itt a kendőzetlen igazság: volt Megasztáros tálalt ki T. Danny-ről

Kilenc hónapnyi kényszerpihenő után T. Danny most próbálja újra felépíteni imázsát, amiben nem lesz könnyű dolga, hiszen az interneten rengeteg pletyka jelent meg róla az elmúlt csaknem egy évben. A szóbeszédek számán az sem csökkentett, hogy a rapper tavasszal megtette a nagy beismerést, miszerint éveken át tiltott szerekkel élt, aminek egyik következménye az arcán történt durva fizikai elváltozás. Azóta folyamatosan azt találgatja mindenki, hogy képes lesz-e egy frissen felépült, démonaival küzdő fiatalember tiszta fejjel és szakmai alázattal helytállni a Megasztár zsűritagjaként? Pusztán a belső béke megtalálása és a tudatos önterápia elég garancia arra, hogy ne csábuljon el újra az éjszakai élet bűnös élvezeteinek a feszített tempójú forgatások alatt?

T. Danny megasztáros szereplésére úgy tekint, mint egy újabb esélyt arra, hogy megmutassa, megváltozott

(Fotó: Mediaworks)

Milyen zsűri lesz a Megsztárban T. Danny?

Míg az internet népe és a szkeptikusok még mindig a rapper esetleges visszaesésétől félnek, a Megasztár 7. évadának egykori sztárja, a korábbi negyedik helyezett Tóth Abigél tiszta vizet öntött a pohárba. Az énekesnő kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy mit tapasztalt a színfalak mögött, és szavaiból végre kiderül a válasz, amit egy ország várt: elárulta, szerinte milyen zsűritag lesz valójában T. Danny a drogbotránya után.

A Dani, ugye hát vele is találkoztam már egy jó párszor, beszéltünk többször is. Szerintem nagyon jó zsűritag lesz. És hát le a kalappal azelőtt, amit ő így magára vett, mert nem mindenki képes erre, és tényleg így emelem kalapom előtte. Amiatt emelem, hogy mindezt be tudta ismerni.

– fogalmazott határozottan Abigél, rávilágítva arra, hogy a drogbotrány nyilvános felvállalása pont a rapper erejét és érettségét bizonyítja. A nehéz múlt és az utóbbi évek megrázkódtatása nem gyengítették meg Telegdy Dánielt, sőt, a tehetségkutató egykori csillaga szerint éppen ez teszi majd őt zseniálissá a feladatra. Egy olyan mentor ugyanis, aki megjárta a poklot és képes volt a nyilvános beismerésre, sokkal jobban át tudja érezni a versenyzők lelkiállapotát, a megfelelési kényszert és a hirtelen jött siker veszélyeit, mint bárki más.