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Tóth Abigél

Itt a kendőzetlen igazság: volt Megasztáros tálalt ki T. Danny-ről

25 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Hatalmas port kavart a hazai popvilágban, amikor T. Danny nyíltan beismerte, hogy súlyos drogbotránya miatt vonult vissza a nyilvánosságtól. Bár sokan szkeptikusak és a visszaeséstől féltik a rappert, a Megasztár egykori sztárja most elárulta, szerinte milyen lesz a zenész a tehetségkutatóban.
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Tóth AbigélMegasztárT. Danny

Kilenc hónapnyi kényszerpihenő után T. Danny most próbálja újra felépíteni imázsát, amiben nem lesz könnyű dolga, hiszen az interneten rengeteg pletyka jelent meg róla az elmúlt csaknem egy évben. A szóbeszédek számán az sem csökkentett, hogy a rapper tavasszal megtette a nagy beismerést, miszerint éveken át tiltott szerekkel élt, aminek egyik következménye az arcán történt durva fizikai elváltozás. Azóta folyamatosan azt találgatja mindenki, hogy képes lesz-e egy frissen felépült, démonaival küzdő fiatalember tiszta fejjel és szakmai alázattal helytállni a Megasztár zsűritagjaként? Pusztán a belső béke megtalálása és a tudatos önterápia elég garancia arra, hogy ne csábuljon el újra az éjszakai élet bűnös élvezeteinek a feszített tempójú forgatások alatt?

Tóth Abigél szerint T. Danny remek zsűri lesz a Megasztárban.
T. Danny megasztáros szereplésére úgy tekint, mint egy újabb esélyt arra, hogy megmutassa, megváltozott
 (Fotó: Mediaworks)

Milyen zsűri lesz a Megsztárban T. Danny? 

Míg az internet népe és a szkeptikusok még mindig a rapper esetleges visszaesésétől félnek, a Megasztár 7. évadának egykori sztárja, a korábbi negyedik helyezett Tóth Abigél tiszta vizet öntött a pohárba. Az énekesnő kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy mit tapasztalt a színfalak mögött, és szavaiból végre kiderül a válasz, amit egy ország várt: elárulta, szerinte milyen zsűritag lesz valójában T. Danny a drogbotránya után.

A Dani, ugye hát vele is találkoztam már egy jó párszor, beszéltünk többször is. Szerintem nagyon jó zsűritag lesz. És hát le a kalappal azelőtt, amit ő így magára vett, mert nem mindenki képes erre, és tényleg így emelem kalapom előtte. Amiatt emelem, hogy mindezt be tudta ismerni.

– fogalmazott határozottan Abigél, rávilágítva arra, hogy a drogbotrány nyilvános felvállalása pont a rapper erejét és érettségét bizonyítja. A  nehéz múlt és az utóbbi évek megrázkódtatása nem gyengítették meg Telegdy Dánielt, sőt, a tehetségkutató egykori csillaga szerint éppen ez teszi majd őt zseniálissá a feladatra. Egy olyan mentor ugyanis, aki megjárta a poklot és képes volt a nyilvános beismerésre, sokkal jobban át tudja érezni a versenyzők lelkiállapotát, a megfelelési kényszert és a hirtelen jött siker veszélyeit, mint bárki más.

@megasztartv2 @Abici✨ elmondta a véleményét T. Danny-ről👀 #megasztar #tv2 #tv2play ♬ original sound - Megasztár

És mit vár maga T. Danny a Megasztártól a tavaszi botrányok után? 

A rapper tisztában van a felé áradó szkepticizmussal, éppen ezért kétszeres erővel akar bizonyítani. Kijelentette, hogy a versenyzőkben is azt a kőkemény önazonosságot, bátorságot és önbizalmat keresi, amit magában is újra fel kellett építenie a sötét időszak után. Nála nincs helye a kamunak: azt akarja, hogy a jelentkezők olyat rakjanak le az asztalra, amitől eláll a lélegzet.

Noha a kritikusok attól féltek, hogy a sérülékeny lelkiállapotú zenész könnyen befolyásolható vagy túl engedékeny lesz a stúdióban, Danny gyorsan tisztázta a játékszabályokat:

Nem én vagyok a világ legszigorúbb embere, de azt sem mondanám, hogy vajból van a szívem. Pusztán kedvességből nem fogok tovább vinni senkit. Én tényleg a szakmaiságot és az értéket képviselem.

A Megasztár tehát nemcsak a versenyzőknek, de T. Danny-nek is egy hatalmas, sorsfordító útkeresés lesz. A drogbotránya árnyékából kilépve, a stúdióban ülve most végre minden kétkedő megkapja a választ arra, hogy a beismerés után valóban képes-e újra felemelkedni a legnagyobb sztárok közé.

 

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