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Megyeri Csilla

4 hónapos babával utazott Olaszországba Megyeri Csilla: Így strandoltak Alessiával

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A műsorvezető februárban adott életet első gyermekének, és azóta természetesen körülötte forognak a mindennapjai. Megyeri Csilla és Nicola most Olaszországba is kivitték a kicsit, hogy már most magába szívhassa ezt az életérzést.
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Megyeri CsillaOlaszországanyaság

Megyeri Csilla és Nicola Sarciá kislánya, Alessia február közepén született meg, és azóta minden megváltozott körülöttük. Szerencsére azonban a szülők nem féltik túl a kicsit, ami talán annak is köszönhető, hogy Nicola kisfia miatt már egyikőjük sem teljesen kezdő szülő, hiszen a műsorvezető többször is hangoztatta, hogy ő gyakorlásként fogta fel ezt az időszakot. A pár ráadásul most Olaszországba is kiutazott a kisbabával.

Megyeri Csilla és Nicola a tengerparton pihennek..
Megyeri Csilla párja, Nicola Olaszországból származik, így kislányukkal már most meg akarják ismertetni azt a kultúrát is (Fotó: MW Bulvár)

Nicola Sarciá ugyan Magyarországon él és dolgozik, de a gyökerei mindig is Olaszországhoz fogják húzni, így érthető, hogy szeretné, ha a kislánya is minél hamarabb megismerné az ottani kultúrát és életérzést. Ezért a boxedző most kisfiával, Csillával és közös kislányukkal kiutazott a családhoz, ahol természetesen a tengerpartot, a napsütést és az olasz ételeket is kiélvezték. A fotók alapján úgy tűnik, Alessia egyenesen imádta a nyaralást, ráadásul a szülők is ki tudtak kapcsolódni, hiszen elmondásuk alapján amíg a gyerekek aludtak – és feltehetően a nagyszülők vigyáztak rájuk –, addig ők még néhány vízicsúszdát is kipróbálhattak.

Megyeri Csilla kislánya nagyon nyugodt

Persze Csilla korábban a hot! magazinnak azt is elárulta, a hétköznapokban sincs nehéz dolga a kislánnyal, így nem csoda, hogy ilyen bátran belevágtak a kiruccanásba.

„Amikor ébren van, akkor nagyon igényli a figyelmet, és olyankor mellette nem nagyon lehet mással foglalkozni. De szerintem ez teljesen normális. Napközben többször is alszik, és van, hogy egyszerre három-négy órákkal is megajándékoz. Ilyenkor tudom csinálni a kis dolgaimat: főzés, mosás és tartalomgyártás” – mesélte egy hónappal ezelőtt.

Nagyon nyugodt baba. Szerintem ebben az apukájára ütött, mert Nico is inkább kiegyensúlyozott, békés természetű, én vagyok a pörgősebb

– tette még hozzá akkor.

 

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