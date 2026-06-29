Németh Lajos aggasztó bejelentést tett: kedden megdőlhet minden idők melegrekordja

Németh Lajos a TV2 kamerái előtt beszélt a következő napok várható időjárásról, ami a jelek szerint sajnos nem hoz felüdülést. A hétvégi hőség után újabb izzasztó napokra kell számítani, sőt, még minden idők melegrekordja is megdőlhet holnap.

Németh Lajos meteorológus végre elárulta, mikor jön lehűlés a melegrekord után (Fotó: Facebook / Németh Lajos)

A hétvégi extrém hőség után, amit a Kelet-Európa felett kialakult hőkupola okozott, sokan remélték, hogy az időjárás a következő napokban változni fog. Sajnos Németh Lajos meteorológus nem tudott megnyugtató hírekkel szolgálni ma reggel a Mokkában.

„Olyan extrém meleg tölti ki itt a Kárpát-medence térségét, és annyira erős az UVB sugárzás, hogy a gyerekek, illetve az idősek, tehát a 60 feletti korosztály esetében a legjobb, ha a nap középső harmadában inkább a hűvös szobában maradnak. Az elmúlt hétvégén volt az idei nyár legmelegebb, legextrémebb hőmérsékletű időjárása. Aztán hétfőn, kedden, még ha lehet, egy-két fokkal tovább emelkedik a nappali hőség, és nincs kizárva, hogy kedden minden idők legmagasabb hőmérsékletét elérjük, amióta hivatalos mérések vannak

– kezdte Németh.

„Az abszolút maximum, amit eddig mértek, 2007. július 20-án volt, Kiskunhalason, ahol 41,9 fok volt. És elképzelhető, hogy Bács-Kiskun déli részén, a Tiszántúl dél-keleti vidékén, tehát a déli határszélen elérjük, sőt kevéssel meg is haladjuk a 42 fokot. Ezért nem túlzás, ha azt mondom, hogy nincs kizárva, hogy minden idők legmagasabb hőmérsékletét mérjük majd” – jelentette ki az időjós.

A meteorológusok szerint a napokban még hőségriadóra, utána azonban viharjelzésekre kell számítani, ugyanis lehűlés jön (Fotó: Mediaworks archív)

Sokan a Balatonra menekülnek a melegrekord elől

Bár, aki csak teheti, igyekszik elmenekülni a nagyvárosokból, főként a Balatonra vagy akár más vízpartra, mint a Velencei-tó, de Németh Lajos szerint sajnos ez sem hoz igazi felüdülést.

„A reggeli, tehát 8 és 11 óra közötti időszakban még elviselhető a napsugárzás, valamint 16-17 órától ismét. De, ha lemegy a nap, még akkor is 31 fokos a vízhőmérséklet. A hivatalos mérések szerint a víz ebben a hőségben naponta fél centit is párolog” – mesélte, miközben ő maga is a Balatonon próbálja átvészelni ezeket a veszélyesen meleg napokat.

Szerdától viharok is várhatók

Szerencsére már nem kell sokáig tűrnünk ezt a hőséget, hiszen július első napjaiban megérkezik a frissítő lehűlés, amire mindenki várt, igaz viharokat is hoz magával.

Lehet látni, hogy a most még Észak-Nyugat, Nyugat-Európában található hidegfront, ha nem is nagy sebességgel, de közelít ide, a Kárpát-Medencébe, és amikor a 40 fok közeli hőmérsékletű levegőt eléri, akkor nem ússzuk meg a szerdát és a csütörtököt felhőszakadás, jégeső és szélviharok nélkül

- jósolta.