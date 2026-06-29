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Németh Lajos

Németh Lajos aggasztó bejelentést tett: kedden megdőlhet minden idők melegrekordja

37 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Az ország kedvenc meteorológusa végre választ adott a kérdésre, hogy jön-e végre enyhülés a hétvégi brutális hőmérséklet után. Sajnos Németh Lajos szerint egy új melegrekordra kell számítani.
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Németh Lajosidőjáráslehűlésmelegrekord

Németh Lajos a TV2 kamerái előtt beszélt a következő napok várható időjárásról, ami a jelek szerint sajnos nem hoz felüdülést. A hétvégi hőség után újabb izzasztó napokra kell számítani, sőt, még minden idők melegrekordja is megdőlhet holnap.

Németh Lajos szerint újabb melegrekordra kell felkészülni.
Németh Lajos meteorológus végre elárulta, mikor jön lehűlés a melegrekord után (Fotó: Facebook / Németh Lajos)

A hétvégi extrém hőség után, amit a Kelet-Európa felett kialakult hőkupola okozott, sokan remélték, hogy az időjárás a következő napokban változni fog. Sajnos Németh Lajos meteorológus nem tudott megnyugtató hírekkel szolgálni ma reggel a Mokkában.

„Olyan extrém meleg tölti ki itt a Kárpát-medence térségét, és annyira erős az UVB sugárzás, hogy a gyerekek, illetve az idősek, tehát a 60 feletti korosztály esetében a legjobb, ha a nap középső harmadában inkább a hűvös szobában maradnak. Az elmúlt hétvégén volt az idei nyár legmelegebb, legextrémebb hőmérsékletű időjárása. Aztán hétfőn, kedden, még ha lehet, egy-két fokkal tovább emelkedik a nappali hőség, és nincs kizárva, hogy kedden minden idők legmagasabb hőmérsékletét elérjük, amióta hivatalos mérések vannak

– kezdte Németh.

„Az abszolút maximum, amit eddig mértek, 2007. július 20-án volt, Kiskunhalason, ahol 41,9 fok volt. És elképzelhető, hogy Bács-Kiskun déli részén, a Tiszántúl dél-keleti vidékén, tehát a déli határszélen elérjük, sőt kevéssel meg is haladjuk a 42 fokot. Ezért nem túlzás, ha azt mondom, hogy nincs kizárva, hogy minden idők legmagasabb hőmérsékletét mérjük majd” – jelentette ki az időjós.

A fővárosiak a Balatonnál próbálják átvészelni a meleget.
A meteorológusok szerint a napokban még hőségriadóra, utána azonban viharjelzésekre kell számítani, ugyanis lehűlés jön (Fotó: Mediaworks archív)

Sokan a Balatonra menekülnek a melegrekord elől

Bár, aki csak teheti, igyekszik elmenekülni a nagyvárosokból, főként a Balatonra vagy akár más vízpartra, mint a Velencei-tó, de Németh Lajos szerint sajnos ez sem hoz igazi felüdülést.

„A reggeli, tehát 8 és 11 óra közötti időszakban még elviselhető a napsugárzás, valamint 16-17 órától ismét. De, ha lemegy a nap, még akkor is 31 fokos a vízhőmérséklet. A hivatalos mérések szerint a víz ebben a hőségben naponta fél centit is párolog” – mesélte, miközben ő maga is a Balatonon próbálja átvészelni ezeket a veszélyesen meleg napokat.

Szerdától viharok is várhatók

Szerencsére már nem kell sokáig tűrnünk ezt a hőséget, hiszen július első napjaiban megérkezik a frissítő lehűlés, amire mindenki várt, igaz viharokat is hoz magával.

Lehet látni, hogy a most még Észak-Nyugat, Nyugat-Európában található hidegfront, ha nem is nagy sebességgel, de közelít ide, a Kárpát-Medencébe, és amikor a 40 fok közeli hőmérsékletű levegőt eléri, akkor nem ússzuk meg a szerdát és a csütörtököt felhőszakadás, jégeső és szélviharok nélkül 

- jósolta. 

„Lesznek olyan területek, és ide a Balaton is beletartozik, ahol a legerősebb széllökés meghaladhatja a 80 km/h-s sebességet, úgyhogy én mindenkit arra kérek, hogy vegyék komolyan a viharjelzést, és a veszélyjelzéseket. Szóval azt biztosan állítom, hogy szerda-csütörtöktől mérséklődik a nagy meleg, a 40 fok körüli hőmérsékletből a hét második felére, illetve hétvégére 27-33 fok közötti lesz” – figyelmeztetett mindenkit Németh Lajos.

 

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