17 éve ment el Michael Jackson: 10 érdekesség a Pop Királyáról – Galéria!

Bár Michael Jackson zenei pályafutásáról könyvtárnyi anyag született, az életének volt egy olyan oldala is, amelyet sokan csak részben ismernek. A színpadon magabiztos világsztárként láthattuk, a magánéletében azonban érzékeny, sokszor magányos ember volt, aki halála napjáig kereste a boldogságot és az elfogadást.

Michael Jackson halála megrázta az egész világot (Fotó: Frank Edwards/Getty Images)

Michael Jackson 17 éve hunyt el

Összegyűjtöttünk 10 olyan érdekességet Michael Jacksonról, amely nem a karrierjéről, hanem az emberről szól.

Kétszer perelték be, de sosem ítélték bűnösnek

Michael Jackson több családdal is közeli kapcsolatba került, ezek közül pedig ketten beperelték az énekest, mert azt állították, hogy a gyerekükkel túl közeli kapcsolatba került. Az első esetben sikerült peren kívül megegyezni a családdal, míg a második esetből hosszas bírósági ügy lett. 2005-ben zajlott a tárgyalássorozat, végül azonban egyértelmű bizonyíték híján felmentették Michael Jacksont az összes vádpont alól.

Milliók rajongtak érte (Fotó: FRANCIS SILVAN/AFP)

Michael Jackson édesapja keménykezűen bánt vele

2. Nehéz kapcsolata volt az édesapjával

Michael többször beszélt arról, hogy gyermekkorát nagy szigorban töltötte. Édesapja, Joseph Jackson rendkívül keményen nevelte gyermekeit, és a későbbi interjúkban az énekes arról mesélt, hogy sokszor félt tőle, és azt is bevallotta, hogy nem volt ritka az sem, hogy az édesapja övvel támadt rá. Bár felnőttként igyekeztek rendezni a kapcsolatukat, a gyerekkori sebek egész életében elkísérték.

3. Az orrműtétek mögött nem csak hiúság állt

Sokan kizárólag esztétikai okokat feltételeztek a plasztikai beavatkozások mögött, Michael azonban azt állította, hogy az első műtétre azért volt szüksége, mert eltörte az orrát, ami légzési problémákat okozott. Később több korrekciós beavatkozáson is átesett, de közeli ismerősei szerint a külsejével kapcsolatos bizonytalanságai is szerepet játszottak a döntéseiben.

A táncmozdulatait a mai napig ezrek utánozzák (Fotó: JAN NIENHEYSEN/DPA/AFP)

Michael Jackson balesetet szenvedett a '80-as években

4. Egy súlyos forgatási baleset örökre megváltoztatta az életét

A nyolcvanas évek közepén egy reklámforgatás során pirotechnikai baleset érte. A fejbőre súlyosan megégett, és hosszú kezelésekre volt szüksége. Sokan úgy vélik, hogy az ezt követő fájdalomcsillapító-használat jelentős hatással volt az életére a későbbi években.