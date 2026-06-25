17 éve ment el Michael Jackson: 10 érdekesség a Pop Királyáról – Galéria!

Bár Michael Jackson zenei pályafutásáról könyvtárnyi anyag született, az életének volt egy olyan oldala is, amelyet sokan csak részben ismernek. A színpadon magabiztos világsztárként láthattuk, a magánéletében azonban érzékeny, sokszor magányos ember volt, aki halála napjáig kereste a boldogságot és az elfogadást.
Michael Jackson 17 éve hunyt el
Összegyűjtöttünk 10 olyan érdekességet Michael Jacksonról, amely nem a karrierjéről, hanem az emberről szól.
- Kétszer perelték be, de sosem ítélték bűnösnek
Michael Jackson több családdal is közeli kapcsolatba került, ezek közül pedig ketten beperelték az énekest, mert azt állították, hogy a gyerekükkel túl közeli kapcsolatba került. Az első esetben sikerült peren kívül megegyezni a családdal, míg a második esetből hosszas bírósági ügy lett. 2005-ben zajlott a tárgyalássorozat, végül azonban egyértelmű bizonyíték híján felmentették Michael Jacksont az összes vádpont alól.
Michael Jackson édesapja keménykezűen bánt vele
2. Nehéz kapcsolata volt az édesapjával
Michael többször beszélt arról, hogy gyermekkorát nagy szigorban töltötte. Édesapja, Joseph Jackson rendkívül keményen nevelte gyermekeit, és a későbbi interjúkban az énekes arról mesélt, hogy sokszor félt tőle, és azt is bevallotta, hogy nem volt ritka az sem, hogy az édesapja övvel támadt rá. Bár felnőttként igyekeztek rendezni a kapcsolatukat, a gyerekkori sebek egész életében elkísérték.
3. Az orrműtétek mögött nem csak hiúság állt
Sokan kizárólag esztétikai okokat feltételeztek a plasztikai beavatkozások mögött, Michael azonban azt állította, hogy az első műtétre azért volt szüksége, mert eltörte az orrát, ami légzési problémákat okozott. Később több korrekciós beavatkozáson is átesett, de közeli ismerősei szerint a külsejével kapcsolatos bizonytalanságai is szerepet játszottak a döntéseiben.
Michael Jackson balesetet szenvedett a '80-as években
4. Egy súlyos forgatási baleset örökre megváltoztatta az életét
A nyolcvanas évek közepén egy reklámforgatás során pirotechnikai baleset érte. A fejbőre súlyosan megégett, és hosszú kezelésekre volt szüksége. Sokan úgy vélik, hogy az ezt követő fájdalomcsillapító-használat jelentős hatással volt az életére a későbbi években.
5. Bőrbetegséggel küzdött
Évtizedeken keresztül találgatták, miért változott meg a bőrszíne. Michael nyilvánosan is beszélt arról, hogy vitiligóban szenvedett, amely egy pigmenthiánnyal járó autoimmun betegség. Emiatt bőrének egyes részei fokozatosan elvesztették eredeti színüket.
6. Írt egy könyvet is
1988-ban jelent meg a Moonwalk című önéletrajzi kötete, amelyben gyerekkoráról, családjáról és a hírnév árnyoldalairól is őszintén mesélt. A könyv hatalmas sikert aratott, és ma is az egyik legkeresettebb róla szóló kiadvány.
7. Különösen szerette az állatokat
A legismertebb kedvence egy Bubbles nevű csimpánz volt, de rajta kívül számos más állatot is tartott, például zsiráfokat, lámákat és pávákat is. Az állatok társaságában gyakran nyugodtabbnak és felszabadultabbnak érezte magát.
8. Sosem tudta igazán megszokni a hírnevet
Bár a világ egyik legismertebb embere volt, közeli barátai szerint kifejezetten zavarba hozta, amikor mindenki felismerte. Gyakran álruhában közlekedett, hogy legalább néhány órára átélhesse az átlagemberek hétköznapjait.
9. Rajongott a mesékért és a fantáziavilágért
Felnőttként is megőrizte gyermeki lelkesedését. Imádta a klasszikus meséket, a varázslatos történeteket és a fantasy világát. Az egyik kedvenc meséje a Pán Péter volt. Ismerősei szerint sokszor órákig beszélgetett kedvenc könyveiről és filmjeiről.
10. Egész életében a gyermekkora hiányzott neki
Akik közel álltak hozzá, gyakran mondták, hogy Michael legnagyobb fájdalma az volt, hogy gyerekként soha nem élhette azt az életet, amit a legtöbben természetesnek vesznek. Miközben kortársai játszottak és barátkoztak, ő folyamatosan próbákon és fellépéseken vett részt. Talán ezért is törekedett arra egész életében, hogy megőrizze a játékosságot és a gyermeki kíváncsiságot.