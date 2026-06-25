Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter börtönnel fenyegette meg Pócs Jánost

michael jackson

17 éve ment el Michael Jackson: 10 érdekesség a Pop Királyáról – Galéria!

36 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hiába telt el több mint másfél évtized a halála óta, Michael Jackson neve ma is fogalom. A Pop Királya generációk életére volt hatással, Michael Jackson dalait a mai napig milliók hallgatják, személye pedig még mindig rengeteg embert foglalkoztat világszerte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
michael jacksonéletútévforduló

Bár Michael Jackson zenei pályafutásáról könyvtárnyi anyag született, az életének volt egy olyan oldala is, amelyet sokan csak részben ismernek. A színpadon magabiztos világsztárként láthattuk, a magánéletében azonban érzékeny, sokszor magányos ember volt, aki halála napjáig kereste a boldogságot és az elfogadást.

Michael Jackson a '80-as években vált a világ kedvencévé.
Michael Jackson halála megrázta az egész világot (Fotó: Frank Edwards/Getty Images)

Michael Jackson 17 éve hunyt el

Összegyűjtöttünk 10 olyan érdekességet Michael Jacksonról, amely nem a karrierjéről, hanem az emberről szól.

  1. Kétszer perelték be, de sosem ítélték bűnösnek

Michael Jackson több családdal is közeli kapcsolatba került, ezek közül pedig ketten beperelték az énekest, mert azt állították, hogy a gyerekükkel túl közeli kapcsolatba került. Az első esetben sikerült peren kívül megegyezni a családdal, míg a második esetből hosszas bírósági ügy lett. 2005-ben zajlott a tárgyalássorozat, végül azonban egyértelmű bizonyíték híján felmentették Michael Jacksont az összes vádpont alól.

Michael Jackson
Milliók rajongtak érte (Fotó: FRANCIS SILVAN/AFP)

Michael Jackson édesapja keménykezűen bánt vele

2. Nehéz kapcsolata volt az édesapjával

Michael többször beszélt arról, hogy gyermekkorát nagy szigorban töltötte. Édesapja, Joseph Jackson rendkívül keményen nevelte gyermekeit, és a későbbi interjúkban az énekes arról mesélt, hogy sokszor félt tőle, és azt is bevallotta, hogy nem volt ritka az sem, hogy az édesapja övvel támadt rá. Bár felnőttként igyekeztek rendezni a kapcsolatukat, a gyerekkori sebek egész életében elkísérték.

3. Az orrműtétek mögött nem csak hiúság állt

Sokan kizárólag esztétikai okokat feltételeztek a plasztikai beavatkozások mögött, Michael azonban azt állította, hogy az első műtétre azért volt szüksége, mert eltörte az orrát, ami légzési problémákat okozott. Később több korrekciós beavatkozáson is átesett, de közeli ismerősei szerint a külsejével kapcsolatos bizonytalanságai is szerepet játszottak a döntéseiben.

Michael Jackson mai napig ikonnak számít.
A táncmozdulatait a mai napig ezrek utánozzák (Fotó: JAN NIENHEYSEN/DPA/AFP)

Michael Jackson balesetet szenvedett a '80-as években

4. Egy súlyos forgatási baleset örökre megváltoztatta az életét

A nyolcvanas évek közepén egy reklámforgatás során pirotechnikai baleset érte. A fejbőre súlyosan megégett, és hosszú kezelésekre volt szüksége. Sokan úgy vélik, hogy az ezt követő fájdalomcsillapító-használat jelentős hatással volt az életére a későbbi években.

5. Bőrbetegséggel küzdött

Évtizedeken keresztül találgatták, miért változott meg a bőrszíne. Michael nyilvánosan is beszélt arról, hogy vitiligóban szenvedett, amely egy pigmenthiánnyal járó autoimmun betegség. Emiatt bőrének egyes részei fokozatosan elvesztették eredeti színüket.

6. Írt egy könyvet is

1988-ban jelent meg a Moonwalk című önéletrajzi kötete, amelyben gyerekkoráról, családjáról és a hírnév árnyoldalairól is őszintén mesélt. A könyv hatalmas sikert aratott, és ma is az egyik legkeresettebb róla szóló kiadvány.

7. Különösen szerette az állatokat

A legismertebb kedvence egy Bubbles nevű csimpánz volt, de rajta kívül számos más állatot is tartott, például zsiráfokat, lámákat és pávákat is. Az állatok társaságában gyakran nyugodtabbnak és felszabadultabbnak érezte magát.

8. Sosem tudta igazán megszokni a hírnevet

Bár a világ egyik legismertebb embere volt, közeli barátai szerint kifejezetten zavarba hozta, amikor mindenki felismerte. Gyakran álruhában közlekedett, hogy legalább néhány órára átélhesse az átlagemberek hétköznapjait.

9. Rajongott a mesékért és a fantáziavilágért

Felnőttként is megőrizte gyermeki lelkesedését. Imádta a klasszikus meséket, a varázslatos történeteket és a fantasy világát. Az egyik kedvenc meséje a Pán Péter volt. Ismerősei szerint sokszor órákig beszélgetett kedvenc könyveiről és filmjeiről.

10. Egész életében a gyermekkora hiányzott neki

Akik közel álltak hozzá, gyakran mondták, hogy Michael legnagyobb fájdalma az volt, hogy gyerekként soha nem élhette azt az életet, amit a legtöbben természetesnek vesznek. Miközben kortársai játszottak és barátkoztak, ő folyamatosan próbákon és fellépéseken vett részt. Talán ezért is törekedett arra egész életében, hogy megőrizze a játékosságot és a gyermeki kíváncsiságot.

Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Galéria: Michael Jackson 17 éve hunyt el
1/12
Hatéves korában lépett először nyilvánosság elé

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!