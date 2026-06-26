Michael Jackson titkai és rekordjai – a tizedik érdekesség sokakat meglephet

Michael Jackson 1958. augusztus 29-én született az amerikai Indiana államban. Pályafutását gyermekkorában kezdte a Jackson 5 tagjaként, majd minden idők egyik legsikeresebb szólóelőadójává vált. Olyan albumok fűződnek a nevéhez, mint az Off the Wall, a Thriller, a Bad vagy a Dangerous. Munkásságával nemcsak a popzenére, hanem a zenei videók, a színpadi előadások és a divat világára is jelentős hatást gyakorolt.
10 érdekesség Michael Jacksonról
1. A Thriller minden idők legkelendőbb albuma
A lemezből világszerte több mint 70 millió példány fogyott.
2. Ötéves korában állt először színpadra
Már gyermekkorában kitűnt énekesi és előadói képességeivel.
3. Több mint 300 millió dollárt adományozott jótékony célokra
A támogatások jelentős részét a nyilvánosság kizárásával nyújtotta.
4. 13 Grammy-díjat nyert
Kiemelkedő pályafutását számos szakmai elismeréssel jutalmazták.
5. Világhírűvé tette a Moonwalkot
Az ikonikus tánclépést az 1983-as Motown 25 műsorban mutatta be a nagyközönségnek.
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