Michael Jackson titkai és rekordjai – a tizedik érdekesség sokakat meglephet

Michael Jackson 1958. augusztus 29-én született az amerikai Indiana államban. Pályafutását gyermekkorában kezdte a Jackson 5 tagjaként, majd minden idők egyik legsikeresebb szólóelőadójává vált. Olyan albumok fűződnek a nevéhez, mint az Off the Wall, a Thriller, a Bad vagy a Dangerous. Munkásságával nemcsak a popzenére, hanem a zenei videók, a színpadi előadások és a divat világára is jelentős hatást gyakorolt.

Michael Jackson a popzene egyik legnagyobb hatású előadója volt

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10 érdekesség Michael Jacksonról

1. A Thriller minden idők legkelendőbb albuma

A lemezből világszerte több mint 70 millió példány fogyott.

2. Ötéves korában állt először színpadra

Már gyermekkorában kitűnt énekesi és előadói képességeivel.

3. Több mint 300 millió dollárt adományozott jótékony célokra

A támogatások jelentős részét a nyilvánosság kizárásával nyújtotta.