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Michael Jackson

Michael Jackson titkai és rekordjai – a tizedik érdekesség sokakat meglephet

8 perce
Olvasási idő: 5 perc
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2009. június 25-én, 50 éves korában elhunyt a világ egyik legismertebb előadóművésze, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a könnyűzenének. Michael Jackson halála világszerte hatalmas visszhangot váltott ki, öröksége azonban máig él a zenében és a popkultúrában. Az halálának évfordulója alkalmából tíz érdekes tényt gyűjtöttünk össze a Pop Királyáról.
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Michael JacksonénekesMichael Jackson halála

Michael Jackson 1958. augusztus 29-én született az amerikai Indiana államban. Pályafutását gyermekkorában kezdte a Jackson 5 tagjaként, majd minden idők egyik legsikeresebb szólóelőadójává vált. Olyan albumok fűződnek a nevéhez, mint az Off the Wall, a Thriller, a Bad vagy a Dangerous. Munkásságával nemcsak a popzenére, hanem a zenei videók, a színpadi előadások és a divat világára is jelentős hatást gyakorolt.

Michael Jackson a popzene egyik legnagyobb hatású előadója volt.
Michael Jackson a popzene egyik legnagyobb hatású előadója volt 
Fotó: KMazur / WireImage

10 érdekesség Michael Jacksonról

1. A Thriller minden idők legkelendőbb albuma
A lemezből világszerte több mint 70 millió példány fogyott.

2. Ötéves korában állt először színpadra
Már gyermekkorában kitűnt énekesi és előadói képességeivel.

3. Több mint 300 millió dollárt adományozott jótékony célokra
A támogatások jelentős részét a nyilvánosság kizárásával nyújtotta.

Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Michael Jackson, MichaelJackson
Galéria: Michael Jackson látványos fellépései
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Michael Jackson 1981-ben

4. 13 Grammy-díjat nyert
Kiemelkedő pályafutását számos szakmai elismeréssel jutalmazták.

5. Világhírűvé tette a Moonwalkot
Az ikonikus tánclépést az 1983-as Motown 25 műsorban mutatta be a nagyközönségnek.

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