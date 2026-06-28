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szexi

Mihályfi Luca ismét nekivetkőzött: falatnyi ruhában mutatta meg formás testét

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A fiatal énekesnő újra bevadult. Mihályfi Luca sosem számított egy szégyenlős alkatnak, így ezúttal is bátran pózolt egy olyan szettben, amely bizony nem sok teret hagyott a képzeletnek.
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szexiénekesnőMihályfi Lucafotó

Mihályfi Luca sok szempontból megosztónak számít: habár sosem lehetett egy szégyenlős típusnak nevezni, az utóbbi időszakban nem egyszer olyan hiányos öltözékben lépett színpadra, amikkel finoman szólva is kiverte a biztosítékot. A fiatal énekesnő emiatt számtalan negatív visszajelzést kapott, ám ő nem foglalkozik a kritikusokkal, és esze ágában sincs visszavenni a merész stílusából.

20250910 Budapest Mihályfi Luca énekesnő fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár
Mihályfi Luca ismét szexi fotókkal jelentkezett / Fotó: MW Bulvár

Az énekesnő a minap Siófokon adott koncertet, amelyen számtalan rajongója vett részt, a hangulatra pedig a jelek szerint igazán nem lehetett panasz. Luca ennek kapcsán a közösségi oldalán mondott köszönetet, mialatt néhány szexi fotót is megosztott: ezeken egy falatnyi, fehér szettben mutatta meg izmos és formás idomait.

Köszönöm Nektek, akik eddig és ezen túl is támogattok az utamon és szeretnétek hallani a mondanivalóm!

- írta a bejegyzésében az énekesnő, majd úgy folytatta: tisztában van azzal, hogy sokak számára megosztó, ő azonban egész egyszerűen így érzi jól magát a bőrében.

Akárki akármit mond rólam, a személyemről, a ruháimról, a zenémről, nem akarok kevesebb lenni sohasem. Sok vagyok, sok leszek. Köszi, hogy így szerettek! Én is nagyon szeretlek Titeket! És legyünk együtt olyanok, amilyenek lenni szeretnénk, mert a világ ezért ilyen szép hely!

- zárta a bejegyzését Luca, a kommentszekcióba pedig csakhamar számtalan visszajelzés érkezett a rajongóktól, akik ezúttal is biztosították a sztárt arról: ők úgy szeretik őt, ahogy van, míg a szerelme, Hegyes Berci néhány lángoló szíves emojival fejezte ki támogatását.

Mutatjuk is Mihályfi Luca szexi fotóit!

 

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