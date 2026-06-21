Mihályfi Luca és Hegyes Berci kénytelen várni: Idén nyáron alig jut idejük egymásra

Bár Mihályfi Luca és Hegyes Berci kapcsolata harmonikusabb, mint valaha, a szerelmeseknek idén nyáron bizony kompromisszumokat kell kötniük.

Mihályfi Luca idei nyara leginkább munkával telik (Fotó: MW Bulvár/Máté Krisztiá)

Mihályfi Luca párjával nem nyaral idén kettesben

Az énekesnő naptára szinte teljesen megtelt, így alig marad idejük egy romantikus, kettesben töltött nyaralásra.

„Egyelőre nagyon sűrű a nyár, és most minden a munkáról szól. Folyamatosan írom a dalokat, és hála Istennek rengeteg fellépésem van minden hétvégén” – árulta el Luca.

Az énekesnő ezért már most tudja, hogy a párjával nem nagyon lesz lehetőségük hosszabb időre elszökni.

Nem igazán lesz időnk Bercivel kettesben nyaralni. Valószínűleg ez majd szeptemberre csúszik át, hacsak nem fér bele egy két-három napos városnézés valahol. A hosszabb, napozós pihenést majd inkább az őszre tervezzük.

A családjával és a párjával utazik majd Horvátországba (Fotó: MW Bulvár)

Mihályfi Luca családjával Horvátországba utazik

Persze Luca így sem marad nyaralás nélkül. A családjával már szerveznek egy különleges utat, amelyhez gyerekkori emlékek is fűzik.

A családi nyaralás azért nem marad el, ráadásul erre Berci is velünk tart. Most először megyünk ide így együtt nyaralni. Anyukám lepett meg minket ezzel, közös születésnapi ajándékként. Gyerekkorom óta járunk Horvátországba egy kis szigetre, és most végre együtt is eljutunk oda.

Az énekesnő elmesélte, hogy azért is szereti ezt a helyet, mert ott szinte garantált a jó idő.

„Ez egy olyan desztináció, ahol biztosan meleg van, tuti negyvenfokos a víz, és szinte soha nem esik az eső. Ez azért elég szuper, mert ha az embernek van egy kis szabadideje, akkor menjen olyan helyre, ahol biztosan süt a nap, és le tud barnulni.”

A szeptemberi közös kiruccanás helyszíne azonban még kérdéses. Luca és Berci több úti célt is kinézett már magának.

„Nézegettük Olaszország különböző részeit, a görög szigeteket is. Tavaly Spanyolországot jó részt bejártuk, úgyhogy most szeretnénk valami újat kipróbálni, de még nem döntöttük el, hova megyünk.”