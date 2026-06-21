Előre megálmodta a győzelmét? Elképesztő titkot árult el a 2026-os Miss Universe Hungary!

Június 19-én este feszült, mégis varázslatos hangulat uralkodott a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában, ahol az ország legszebb hölgyei mérettették meg magukat. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, hiszen a mezőny rendkívül erős volt: az első udvarhölgy Sarka Lilien, a második udvarhölgy Óvári Kinga lett, míg a közönség szívét Hotya Fanni rabolta el. A Miss Universe Hungary koronája végül a 25 éves, dunaújvárosi, de jelenleg Budapesten élő Kis Kamilla fejére került. A frissen megkoronázott királynő alig néhány órával a döntő után, még a fellegekben járva, kora reggel mesélt az átélt élményekről.
Miss Universe Hungary győztesének gyermekkori álma vált valóra
Kis Kamilla belsőépítészként végzett, de jelenleg főállású tartalomgyártóként és modellként dolgozik. Mint mondja, a győzelemmel egy régi vágya teljesült.
Ez abszolút nagyon nagy álmom volt. Gyerekkoromban is mindig felnéztem ezekre a szépségversenyekre, nyomon követtem őket, és álmom volt, hogy jelentkezzek egyszer. Mindig is érdekelt a szépség, mindig is érdekelt a Miss Universe.
A pörgős mindennapokhoz szokott lány alig pár órával a győzelem után is még mindig a fellegekben járt:
Fél órája keltem, engem fél órája hívtak a Miss Universe-től, és én erre keltem
– mesélte hitetlenkedve az Origónak. Hozzátette, hogy a „királynősködés” újabb feladatokat és sok utazást hoz majd az életébe, de ez a pörgés abszolút testhezálló számára.
Nem a koplalás, a mentális erő hozta meg a sikert
Míg a legtöbb szépségkirálynő a kőkemény diétákról és az önsanyargatásról beszél egy ilyen verseny után, Kamilla egészen más megközelítést választott. A titka a vonzás törvényében és a belső békében rejlik.
Én elsősorban mentálisan készültem fel a versenyre. Én 2026-ra készítettem egy vision boardot, aminek ezt a közepére feltettem, hogy engem ebben a versenyben meg fognak koronázni. Ezt így előre megálmodtam magamnak, és én mentálisan rengeteget készültem erre a versenyre. Naplóztam, illetve az önismeretemet fejlesztettem.
Természetesen a fizikai forma is fontos volt, de nála ez sem a kényszerről szólt.
Nyilván emellett odafigyeltem az étkezésre, de egyáltalán nem sanyargattam magam. Egészségesen étkeztem, egy egészséges súllyal mentem oda, és a sportra is odafigyeltem, tehát heti háromszor sportoltam.
Edzésekhez egy különleges, kifejezetten nőknek fenntartott helyet választott: „Konditerembe járok, illetve van egy szuper edzőterem és ide csak nők járnak együtt edzeni. Nagyon szeretem, számomra tényleg ez egy ilyen igazi safe place, és az alakomat is ez tartja rendben.”
A leírhatatlan boldogság és a puerto ricói jövő
A színpadi szerepléssel és a saját teljesítményével is maximálisan elégedett volt, pedig saját bevallása szerint is nagyon maximalista önmagával szemben.
Négy tour volt, amiben ki kellett mennünk szerepelni, én eleve nagyon-nagyon szerettem a színpadot, és én azt gondolom, hogy odatettem magam a színpadi jelenlétemben, megpróbáltam tényleg megmutatni önmagam. Volt egy ilyen kis interjúrész is, és ott is sikerült teljesen önazonosan válaszolnom.
Amikor a korona a fejére került, az érzelmek valósággal elárasztották:
Hát azt, amit akkor éreztem, az elmondhatatlan, és még mindig nem fogtam fel, hát egy leírhatatlan boldogságot éreztem, és hálát mindenkinek tényleg, aki végigsegített engem ezen az úton, és büszkeséget, hogy na most én akkor ezt megcsináltam, és hogy tényleg annyiszor elképzeltem már ezt a pillanatot.
A pihenésre azonban semmi idő, hiszen a következő állomás már a világverseny Puerto Ricóban. Kamilla elárulta, hogy a mentális és fizikai felkészülés mellett most egy újabb fontos feladat vár rá: „Annak ellenére, hogy van nyelvvizsgám, mindenféleképpen fel fogok készülni még jobban angolból, hiszen ott azért biztos, hogy olyan témákat fogunk érinteni, amihez érdemes felfrissíteni az angoltudásomat.”
Hajós István alapítványa is főszerepet kapott
A modern szépségversenyek ma már messze nem csak a külsőségekről szólnak, ezt bizonyítja az idei gála egyik legfontosabb elismerése is. A rendezvényen hatalmas hangsúlyt kapott a társadalmi felelősségvállalás, amelynek keretében átadták a rangos CSR-különdíjat.
Ezt az elismerést idén Zsanai Mia érdemelte ki a zsűri döntése alapján. A különdíj révén Mia egy rendkívül nemes és felelősségteljes feladatot kapott: a következő egy évben ő lesz az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány társadalmi felelősségvállalási programjainak a kiemelt arca. Az alapítványt életre hívó Hajós István neve garancia a minőségi segítségnyújtásra; az általa vezetett szervezet elkötelezetten támogatja a rászorulókat, Mia pedig királynői eleganciával és aktív jelenléttel fogja segíteni ezt a munkát a következő hónapokban, felhívva a figyelmet az alapítvány jótékonysági ügyeire.