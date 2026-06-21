Előre megálmodta a győzelmét? Elképesztő titkot árult el a 2026-os Miss Universe Hungary!

Június 19-én este feszült, mégis varázslatos hangulat uralkodott a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában, ahol az ország legszebb hölgyei mérettették meg magukat. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, hiszen a mezőny rendkívül erős volt: az első udvarhölgy Sarka Lilien, a második udvarhölgy Óvári Kinga lett, míg a közönség szívét Hotya Fanni rabolta el. A Miss Universe Hungary koronája végül a 25 éves, dunaújvárosi, de jelenleg Budapesten élő Kis Kamilla fejére került. A frissen megkoronázott királynő alig néhány órával a döntő után, még a fellegekben járva, kora reggel mesélt az átélt élményekről.

A Miss Universe Hungary 2026 verseny dobogós helyezettjei (Fotó: Nánási Pál/Miss Universe Hungary)

Miss Universe Hungary győztesének gyermekkori álma vált valóra

Kis Kamilla belsőépítészként végzett, de jelenleg főállású tartalomgyártóként és modellként dolgozik. Mint mondja, a győzelemmel egy régi vágya teljesült.

Ez abszolút nagyon nagy álmom volt. Gyerekkoromban is mindig felnéztem ezekre a szépségversenyekre, nyomon követtem őket, és álmom volt, hogy jelentkezzek egyszer. Mindig is érdekelt a szépség, mindig is érdekelt a Miss Universe.

A pörgős mindennapokhoz szokott lány alig pár órával a győzelem után is még mindig a fellegekben járt:

Fél órája keltem, engem fél órája hívtak a Miss Universe-től, és én erre keltem

– mesélte hitetlenkedve az Origónak. Hozzátette, hogy a „királynősködés” újabb feladatokat és sok utazást hoz majd az életébe, de ez a pörgés abszolút testhezálló számára.

A gyönyörű dunaújvárosi lány nyerte el az idei koronát (Fotó: Zsédöly Stefánia/Miss Universe Hungary)

Nem a koplalás, a mentális erő hozta meg a sikert

Míg a legtöbb szépségkirálynő a kőkemény diétákról és az önsanyargatásról beszél egy ilyen verseny után, Kamilla egészen más megközelítést választott. A titka a vonzás törvényében és a belső békében rejlik.

Én elsősorban mentálisan készültem fel a versenyre. Én 2026-ra készítettem egy vision boardot, aminek ezt a közepére feltettem, hogy engem ebben a versenyben meg fognak koronázni. Ezt így előre megálmodtam magamnak, és én mentálisan rengeteget készültem erre a versenyre. Naplóztam, illetve az önismeretemet fejlesztettem.

Természetesen a fizikai forma is fontos volt, de nála ez sem a kényszerről szólt.

Nyilván emellett odafigyeltem az étkezésre, de egyáltalán nem sanyargattam magam. Egészségesen étkeztem, egy egészséges súllyal mentem oda, és a sportra is odafigyeltem, tehát heti háromszor sportoltam.

Edzésekhez egy különleges, kifejezetten nőknek fenntartott helyet választott: „Konditerembe járok, illetve van egy szuper edzőterem és ide csak nők járnak együtt edzeni. Nagyon szeretem, számomra tényleg ez egy ilyen igazi safe place, és az alakomat is ez tartja rendben.”