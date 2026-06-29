Minden nő ilyen férfiról álmodik: Elolvadsz attól, hogyan várta haza szerelme a Miss Universe Hungary győztesét!

Minden lánynak van egy álma, de ami Magyarország legszebb hölgyével történt, az még a legmerészebb hollywoodi romantikus filmeket is lepipálja. Kiss Kamilla neve egy csapásra beégett a köztudatba, amikor a fejére került a Miss Universe Hungary csillogó koronája. Ám az igazi érzelmi cunamit nem a vakuk villogása, hanem az otthoni négy fal hozta el a fiatal szépségnek: olyan elképesztő látvány fogadta a lakásban, amitől szó szerint elakadt a lélegzete.

A Miss Universe Hungary 2026 szépségkirálynője, Kiss Kamilla elárulta, hogyan várta haza szerelme (Fotó: Miss Universe Hungary)

Elolvad a szív: A Miss Universe Hungary győztesének szerelme így várta otthon

A győzelem pillanatától kezdve sokan elkezdték találgatni, vajon Kiss Kamilla szívét elrabolta-e már valaki, hiszen rengeteg embernek feltűnt a fiatal szépség. Sajnos a férfi olvasóinkat el kell szomorítanunk: Kamilla szíve foglalt! Ráadásul nem is akármilyen gentleman csavarta el a fejét, amit most az Origónak adott exkluzív interjújában árult el. Szerelmi életét a harmónia jellemzi, a párja pedig olyat tett a nagy nap után, amitől minden nő azonnal elolvadna!

A párom rendkívül támogató volt a versenyre való felkészülés során, nagyon szerencsésnek érzem magam. Sőt, úgy várt haza, hogy rózsaszirmokkal borította a földet és egy hatalmas rózsacsokorral a kezében fogadott, tehát nagyon-nagyon romantikus volt a fogadtatás, és eszméletlenül jól esett. El is érzékenyültem

– mesélte a szépségkirálynő lapunknak.

Kiss Kamilla párja egy hatalmas rózsacsokorral várta haza szerelmét (Fotó: Miss Universe Hungary)

Anyai könnyek a színpadon

A hálószobai romantika mellett Kamilla azt is leszögezte, hogy a szilárd családi háttér nélkül ma nem ő állna a dobogó legfelső fokán. Édesanyja végig az első vonalban harcolt: nemcsak a felkészülés alatt, de a döntő legfeszültebb pillanataiban is ott állt mellette. A királynő azt is elárulta, hogy a döntő előtti este anyukája egy olyan megható videóüzenetet küldött neki, amitől eltörött nála a mécses.