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Miss Universe Hungary

Döntöttek az Origo olvasói: szerintük ők voltak a Miss Universe Hungary legszebb lányai

2 órája
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A Miss Universe Hungary tizenkét döntősének bemutatása során az Origo olvasói is elmondhatták véleményüket arról, hogy szerintük melyik versenyző a legszebb. A szavazás eredménye alapján a közönség kedvencei nem teljesen egyeztek meg a verseny végső eredményével.
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Miss Universe Hungaryszépségkirálynőszépségverseny

A Miss Universe Hungary 2026-os versenyének győztese Kiss Kamilla lett, az Origo olvasóinak szavazásán azonban nem ő végzett az első helyen. A szavazatok alapján más döntősök bizonyultak népszerűbbnek.

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A három dobogós - Fotó: Miss Universe Hungary

Az Origo olvasói szerint a Miss Universe Hungary legszebb döntősei

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