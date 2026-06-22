Döntöttek az Origo olvasói: szerintük ők voltak a Miss Universe Hungary legszebb lányai

A Miss Universe Hungary 2026-os versenyének győztese Kiss Kamilla lett, az Origo olvasóinak szavazásán azonban nem ő végzett az első helyen. A szavazatok alapján más döntősök bizonyultak népszerűbbnek.

A három dobogós - Fotó: Miss Universe Hungary

Az Origo olvasói szerint a Miss Universe Hungary legszebb döntősei

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