Mohamed Fatima élő adásban akadt ki a róla terjesztett hazugságon!

Valóságos bombaként robbant a hír a hazai sztárvilágban, amikor kiderült, hogy a Fekete Vonat egykori aranytorkú énekesnője ma takarítónőként keresi a kenyerét, miután semmilyen jogdíjat nem kap a múltbéli sikerei után. Mohamed Fatima a napokban a TV2 népszerű vetélkedőjében, a Szerencsekerékben tűnt fel újra a képernyőn, ahol nemcsak zseniális hangjával és utánozhatatlan energiájával nyűgözte le a nézőket, de egyúttal tiszta vizet öntött a pohárba a személyét övező legsúlyosabb tévhitekkel kapcsolatban is.

Mohamed Fatima a Fekete vonat énekesnőjeként vált híressé

(Fotó: TV2 )

„Nem Egyiptomban születtem!” – Kiakadt a hazugságon Mohamed Fatima

Az énekesnő Kasza Tibinek fakadt ki élő adásban egy olyan álhír miatt, ami évek óta makacsul tartja magát az interneten. Sokan ugyanis szentül hiszik, hogy Fatima külföldön látta meg a napvilágot, mivel a Wikipédia internetes enciklopédiában a mai napig tévesen szerepelnek a személyes adatai. Az énekesnő felháborodottan tisztázta a helyzetet Kasza Tibi műsorában.

Mi a VII. kerületben éltünk, ott nőttem fel, ott is születtem, nem Egyiptomban. Édesapám egyiptomi, és a Wikipédián ez van írva rólam: egyiptomi születésű vagyok. De a VII. kerületben születtem, a Péterfy Sándor utcában!

– nyilatkozta az énekesnő Kasza Tibinek.

A stúdióban azonnal záporozni kezdtek a poénok, amikor Kasza Tibi felvetette, hogy ő is szívesen átírná a saját adatlapját, hogy stílusosan Casablanca szerepeljen a születési helyeként. Bár a hangulat humorosra fordult, Fatima szavaiból egyértelműen érződött a csalódottság amiatt, hogy a hazai popkulturális szcéna egyik legmeghatározóbb női identitását és gyökereit ennyire pontatlanul és felületesen kezeli a nyilvánosság.

Kiakadt Mohamed Fatima a Wikipédia pontatlansága miatt (Fotó: MW-Bulvár)

A méltatlanul kezelt legenda

Mély és fájdalmas kontrasztra adott rálátást ez az esett, amely Mohamed Fatima vitathatatlan zenei zsenialitása és a jelenlegi, méltatlan életkörülményei között feszül. Teljes mértékben érthető és jogos, hogy az énekesnő nem jó szájízzel, sőt, csalódottsággal követi nyomon a jelene alakulását, hiszen a Fekete Vonat nem csupán egy popzenei formáció, hanem egy korszakalkotó, monumentális kulturális jelenség volt. Fatima a zenésztársai, Beat és L.L. Junior mellett egyenrangú pillérként, a lelki mélységet adó hangjával tett azért, hogy a nyolcadik kerületi srácokból és a mindennapok nehézségeiből egy olyan meghatározó korszellemet és zenei örökséget teremtsenek, amely generációk identitását formálta át.