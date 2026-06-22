Molnár Gusztáv bűnügye: Volt párja, Dancsecs Ildikó kitálalt a megrázó bírósági ítélet után

„Ötéves szikla esett le a szívünkről!” – kezdte megkönnyebbülten Dancsecs Ildikó, aki hangsúlyozta: sosem az volt a céljuk, hogy a színész börtönbe kerüljön. A feljelentést azért tette meg, mert a családsegítő szolgálat és a gyámhatóság korábban teljesen semmibe vette a jelzéseit. Molnár Gusztáv ittas állapota, egyre agresszívabb viselkedése és öngyilkossági kísérletei azonban már közvetlenül veszélyeztették a gyermeket.

Molnár Gusztáv gyermekbántalmazási ügye: megkönnyebbült a fia az ítélet után

Fotó: MW Bulvár

Miért ítélték el valójában Molnár Gusztávot?

Sokan tévesen azt hiszik a mai napig, hogy a színész csupán „egyetlen pofon” miatt állt bíróság elé. A valóság és a bírósági ítélet alapja ennél jóval megrázóbb.

A vádak szerint 2021 augusztusában Molnár Gusztáv egy rendezvényről hazafelé tartva, súlyosan ittas állapotban rázuhant az autóban a gyermekülésben ülő fiára. A száguldó járműben, az autópályán kikapcsolta a gyerek biztonsági övét, majd miután kiszálltak, öngyilkossággal fenyegetőzött, és dühében többször megütötte a kisfiút.

Dancsecs Ildikó tisztázta a helyzetet:

„Őt kiskorú veszélyeztetésének súlyos esete miatt ítélték most el, mivel – a súlyos alkoholizmusából és a személyiségzavarából adódóan – éveken át, elhúzódóan veszélyeztette a gyermeket a kiszámítszámíthatatlan, agresszív, a gyereket megalázó, érzelmileg súlyosan megterhelő viselkedésével.”

Fazekas Vivien tanúvallomása hozta meg a fordulatot

Az édesanya és a most 13 éves Beni harca rendkívül magányos volt. Kezdetben a hatóságok megpróbálták szőnyeg alá söpörni az ügyet, Ildikót pedig kizárták az eljárásból, így a nyomozati iratokat sem láthatta. Eközben a médiában és a közösségi oldalakon brutális támadások érték őket: a kommentelők és maga Molnár Gusztáv is hazugnak és bosszúállónak nevezték az anyát, sőt, a kisfiút is bántalmazták verbálisan.

A bírósági eljárásban végül egy váratlan tanú hozott áttörést. Molnár Gusztáv akkori felesége, Fazekas Vivien, aki a rendőrségen korábban még megtagadta a vallomástételt, a bíróság előtt mindent beismert. Tanúvallomása minden ponton alátámasztotta az anya és a kisfiú állításait, ami döntőnek bizonyult az ítélet meghozatalakor.