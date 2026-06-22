Molnár Gusztáv bűnügye: Volt párja, Dancsecs Ildikó kitálalt a megrázó bírósági ítélet után

„Ötéves szikla esett le a szívünkről!” – kezdte megkönnyebbülten Dancsecs Ildikó, aki hangsúlyozta: sosem az volt a céljuk, hogy a színész börtönbe kerüljön. A feljelentést azért tette meg, mert a családsegítő szolgálat és a gyámhatóság korábban teljesen semmibe vette a jelzéseit. Molnár Gusztáv ittas állapota, egyre agresszívabb viselkedése és öngyilkossági kísérletei azonban már közvetlenül veszélyeztették a gyermeket.
Miért ítélték el valójában Molnár Gusztávot?
Sokan tévesen azt hiszik a mai napig, hogy a színész csupán „egyetlen pofon” miatt állt bíróság elé. A valóság és a bírósági ítélet alapja ennél jóval megrázóbb.
A vádak szerint 2021 augusztusában Molnár Gusztáv egy rendezvényről hazafelé tartva, súlyosan ittas állapotban rázuhant az autóban a gyermekülésben ülő fiára. A száguldó járműben, az autópályán kikapcsolta a gyerek biztonsági övét, majd miután kiszálltak, öngyilkossággal fenyegetőzött, és dühében többször megütötte a kisfiút.
Dancsecs Ildikó tisztázta a helyzetet:
„Őt kiskorú veszélyeztetésének súlyos esete miatt ítélték most el, mivel – a súlyos alkoholizmusából és a személyiségzavarából adódóan – éveken át, elhúzódóan veszélyeztette a gyermeket a kiszámítszámíthatatlan, agresszív, a gyereket megalázó, érzelmileg súlyosan megterhelő viselkedésével.”
Fazekas Vivien tanúvallomása hozta meg a fordulatot
Az édesanya és a most 13 éves Beni harca rendkívül magányos volt. Kezdetben a hatóságok megpróbálták szőnyeg alá söpörni az ügyet, Ildikót pedig kizárták az eljárásból, így a nyomozati iratokat sem láthatta. Eközben a médiában és a közösségi oldalakon brutális támadások érték őket: a kommentelők és maga Molnár Gusztáv is hazugnak és bosszúállónak nevezték az anyát, sőt, a kisfiút is bántalmazták verbálisan.
A bírósági eljárásban végül egy váratlan tanú hozott áttörést. Molnár Gusztáv akkori felesége, Fazekas Vivien, aki a rendőrségen korábban még megtagadta a vallomástételt, a bíróság előtt mindent beismert. Tanúvallomása minden ponton alátámasztotta az anya és a kisfiú állításait, ami döntőnek bizonyult az ítélet meghozatalakor.
„Minket is vertek, mégis ember lett belőlünk” – Ildikó szerint ennek a mentalitásnak vége
Az édesanya szerint a bírósági döntés egy nagyon fontos társadalmi üzenetet is hordoz.
- Zéró tolerancia: Egyetlen gyermeket sem lehet bántani, megalázni vagy félelemben tartani.
- A valóság igazolása: Az ítélet hivatalosan is kimondta, hogy sem az anya, sem a kisfiú nem hazudott.
- A felelősség elhárítása: Molnár Gusztáv a nyilvánosság előtt neveletlen, hazug gyereknek állította be a saját fiát, miközben a média asszisztált a mosdatásához.
Sokkoló felvételek az interneten: Így látta az apját a 13 éves Beni
A kisfiú az eset óta pszichológus segítségével próbálja feldolgozni az átélt traumákat. Különösen fájdalmas volt számára, hogy édesapja az újságokban azzal haknizott, mennyire hiányzik neki a fia, miközben a valóságban elmaradozott a láthatásokról. Volt olyan eset is, amikor a színész verbális agressziója miatt a gyerek sírva menekült ki a szobából.
Bár Beni sokáig reménykedett apja felépülésében, a bulvársajtóban megjelent felvételek végleg összetörték az illúzióit. A neten keringő fotókon és videókon azt látta, ahogy az apja önkívületi állapotban, letolt nadrággal tántorog vagy alszik az utcán. Dancsecs Ildikó kijelentette: nem ő nevelte az apja ellen a gyereket, a kisfiú a saját szemével látta a sokkoló valóságot, és ekkor jött el a pont, amikor végleg feladta a reményt.