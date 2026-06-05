Minden szülő rémálma az, ami az ötéves Kingával történt – egy megrázó történet

A moyamoya-szindróma egy rendkívül ritka, veleszületett betegség, amely fokozatosan szűkíti vagy zárja el az agyi ereket, és ismétlődő sztrókokat okozhat. A betegség következményeivel küzd a kis Kinga is, akinek története sokakat megérintett.

A moyamoya-szindróma ritka betegség, amely súlyos neurológiai következményekkel járhat - Képünk illusztráció

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Évekig észrevétlen maradt a moyamoya-szindróma

A kislány éveken át egészséges gyermeknek tűnt, bár időnként fejfájásra panaszkodott és orrvérzései is voltak. Ötéves korában azonban olyan tünetek jelentkeztek nála, amelyek miatt sürgősen kórházba került. Az orvosi vizsgálatok során derült ki, hogy korábban több kisebb sztrókon is áteshetett, a háttérben pedig a rendkívül ritka moyamoya-szindróma áll – számolt be róla a Bors.

Az orvosok műtét mellett döntöttek, a beavatkozás után azonban Kinga állapota súlyosan leromlott. A kislány azóta teljes körű gondozásra szorul, családja pedig folyamatos terápiákkal és fejlesztésekkel próbál javítani az életminőségén.

A mindennapok nemcsak Kinga, hanem testvére és szülei számára is komoly kihívást jelentenek. A család életét ma a kezelések, a gyógytorna és a rehabilitáció határozza meg. Édesanyja szerint a legnehezebb elfogadni, hogy minden megváltozott, ugyanakkor továbbra is bíznak abban, hogy a fejlesztések segíthetnek Kingának újabb képességek visszaszerzésében.

A kislány jelenleg is rendszeresen vesz részt speciális terápiákon, amelyek több területen is javulást hoztak számára. Családja abban reménykedik, hogy a további kezelések révén állapota a jövőben is fejlődhet.

Ha Ön is támogatná Kinga gyógyulását, azt a CsodaCsoport Alapítványon keresztül megteheti.