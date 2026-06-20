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Szolnoki Szabolcs

„20 csajjal leszek én, meg a Karolina” – Mr. Szabi megdöbbentő bejelentést tett

23 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A feltételek kőbe vannak vésve! Mr. Szabi ezúttal sem fogta vissza magát ugyanis bejelentette, jelentkezőket keres egy exkluzív ibizai nyaralásra. De nem ez még nem minden!
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Szolnoki Szabolcsmegdöbbentő vallomásHázasság első látásra

Szolnoki Szabolcs, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Mr. Szabi, a Házasság első látásra után is gondoskodik arról, hogy folyamatosan beszéljenek róla. Nem is olyan régen még a meztelen jakuzzizós videójától volt hangos az internet. A felvételen fiatal kedvesével romantikázott egy textilmentes övezetben, a kommentelők pedig nem kímélték. Többen úgy vélték, a lány akár a lánya is lehetne, mások pedig azt találgatták, mennyire élvezi valójában a nyilvános szereplést. A videó így finoman szólva sem aratott osztatlan sikert. Mr. Szabi azonban láthatóan nem sokat foglalkozik a kritikákkal. Sőt, újabb meghökkentő ötlettel állt elő. Ezúttal egy harmadik hölgy csatlakozását várja luxusnyaralásukhoz, na de nem akármilyen feltétellel!

Mr.Szabi középkorú üzletember, extravagáns stílusáról ismert.
Mr. Szabi barátnője és maga mellé keresi a harmadikat, aki csatlakozna hozzájuk a luxusnyaralásra (Fotó: Instagram/Szolnoki Szabolcs)

Ezzel a feltétellel lehet jelentkezni Mr. Szabi luxusútjára

Mr. Szabi TikTok-oldalán elárulta, hogy jómaga és párja mellé, keresi a harmadikat, egy hölgy személyében, akivel együtt utaznának Ibizára. Az üzletember nem bízta a véletlenre a részleteket sem: a jelentkezőkkel szemben életkori elvárást is megfogalmazott.

Ha valaki csatlakozna és 20-27 év közötti csinos hölgy, akkor őt nagyon szívesen várjuk!

– jelentette ki Szolnoki Szabolcs. Szabi elmondása szerint ő sem akármilyen körülményeket ígér. Az ajánlatban ötcsillagos szálloda, prémium ételek és természetesen edzőterem is szerepel, vagyis a luxus garantált. A televíziós sztár ráadásul azoknak sem zárta be teljesen az ajtót, akik esetleg most lemaradnak.

A Házasság első látásra szereplője, Szolnoki Szabolcs a barátnőjével
Szolnoki Szabolcs párja Karolina nemrég érettségizett (Fotó: Instagram)

Aki lecsúszik erről az időpontról, az jövőre a mykonosi luxusnyaralásunkra tud csatlakozni, de ott nem hotelben leszünk, hanem egy nagy villában. Mert ott már tényleg teli akarom tenni csajokkal, vagy 20 csajjal leszek én meg Karolina

– hívta fel a figyelmet Mr. Szabi.  Az 52 éves üzletember egyébként korábban sem titkolta, hogy kifejezetten kedveli a fiatal nők társaságát, és a szerelemről alkotott elképzelései miatt rendszeresen a figyelem középpontjába kerül. Egy biztos: Szolnoki Szabolcs ismét elérte, hogy róla beszéljenek. A kérdés már csak az, ki lesz az a szerencsés harmadik hölgy, aki csatlakozhat az ibizai „édes hármashoz”.

@szolnokiszabi #mrszabi #luxury #foryou #ibiza #luxury ♬ original sound - Mr. Szabi

 

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