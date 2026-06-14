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Nádai Anikó vörös bikiniben perzselte fel a hangulatot

27 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Nádai Anikó ezúttal egy különleges pihenésről osztott meg fotókat követőivel. Nádai Anikó bikinis bejelentkezése azonnal hatalmas figyelmet kapott, a rajongók pedig nem győzték dicsérni a műsorvezető alakját.
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instagramszexi képekNádai Anikó

Nádai Anikó ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül tartják az ország egyik legcsinosabb műsorvezetőjének. A népszerű televíziós ezúttal a felsőtárkányi Bambara Hotelből jelentkezett be, ahol családjával tölti a kikapcsolódását. A megosztott fotón egy mélyvörös bikiniben pihen a medence partján, és láthatóan teljesen átadta magát a nyári feltöltődésnek – írja a Bors.

Nádai Anikó bikinis fotója pillanatok alatt felrobbantotta a kommentszekciót.
Nádai Anikó bikinis fotója pillanatok alatt felrobbantotta a kommentszekciót Fotó: MW Bulvár

Nádai Anikó rajongói nem győzték dicsérni

A bejegyzés pillanatok alatt nagy figyelmet kapott a közösségi médiában. A rajongók szinte azonnal ellepték a kommentszekciót, ahol egymást érték az elismerő hozzászólások. Sokan kiemelték, hogy a kétgyermekes édesanya fantasztikus formában van, míg mások egyszerűen csak ámulatukat fejezték ki a látottak miatt.

A fotó különlegessége nemcsak a látványos környezetben rejlik, hanem abban is, hogy Nádai Anikó természetes magabiztossággal és sugárzó mosollyal pózol a felvételen. A műsorvezető évek óta az egyik legnépszerűbb hazai médiaszemélyiség, követői pedig rendszeresen figyelemmel kísérik a mindennapjait.

A hozzászólások között olyan vélemények is megjelentek, mint hogy „Magyarország egyik legszebb nője”, míg mások szerint „brutálisan jó formában van”. A lángoló és szívecskés emojik pedig szinte elárasztották a bejegyzést, ami jól mutatja, mekkora sikert aratott a fotó.

Afrikai hangulat és családi kikapcsolódás

A Bambara Hotel különleges afrikai stílusáról ismert, amely évek óta népszerű úti cél a családos vendégek körében. Nádai Anikó is megosztotta követőivel, mennyire élvezik a helyszínt.

„Megérkeztünk a csodaszép Bambara Hotelbe. Egy igazi afrikai hangulatú szálloda, ami tele van mindenféle meglepetéssel. A gyerekek imádják, úgy néz ki, egy kis napsugarat is sikerült elcsípnünk” – írta a fotó mellé.

A műsorvezető posztja alapján a család számára tökéletesen indul a pihenés, a követők pedig nemcsak a szálloda hangulatát, hanem Nádai Anikó elképesztő alakját is hosszasan méltatták. Egy biztos: a bikinis fotó napokig beszédtéma maradhat a rajongók körében.

Nádai Anikó a szívsebészetről üzent rajongóinak

A sztár aggasztó üzenete után rögtön kitört a pánik. Nádai Anikó a Szívsebészeti osztályról jelentkezett be Instagram-oldalán, ami azonnal aggodalmat váltott ki a rajongók körében.

Nádai Anikó teljesen felismerhetetlenre plasztikáztatta magát - képek

Egyre többen támadják Nádai Anikót a külseje miatt, hiszen az utóbbi időben szinte már rá sem ismerni. Az egykori valóságshow-szereplő 2008-ban tűnt fel először a képernyőn. Szegény körülmények között élt az édesanyjával, ezért is próbálkozott a médiában, mert reménykedett abban, hogy egyszer kitörhet a nehéz helyzetből. Ma már két kisfiú édesanyja, és valóban jó anyagi körülmények között élnek jelenlegi párjával, így a plasztikai műtéteket is ki tudja fizetni magának. Nádai egyértelműen több beavatkozáson is átesett az utóbbi időben, sokan meg is jegyezték, hogy már egyáltalán nem hasonlít egykori önmagára.

 

 

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