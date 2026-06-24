„Te sem a legélesebb kés vagy a fiókban” – Nyomdafestéket nem tűrő módon mentek neki Nádai Anikónak

Nádai Anikó legújabb bejegyzése igazi lavinát indított el, miután a népszerű műsorvezető egy szál bikiniben próbálta átvészelni a nyári kánikulát. A csinos műsorvezető rendszeresen megosztja mindennapjait, ám a legutóbbi, napozós fotója teljesen megosztotta a követőtáborát. Miközben rengetegen a fantasztikus alakját dicsérték, szép számmal akadtak olyanok is, akik azonnal fogást kerestek rajta, és kíméletlen kritikákkal illették a külsejét.

Nádai Anikó bikinis képe felkorbácsolta az indulatokat (Fotó: MW Bulvár)

Nádai Anikó melle sem úszta meg a kritikákat

A sztáranyuka egy ártatlannak tűnő kérdéssel fordult a követőihez: „Ezt a meleget csak így lehet bírni. Ti mit csináltok, hogy elviselhetőbb legyen?” – írta Facebookon. A válaszok között azonban rengeteg rosszindulatú megjegyzés bukkant fel. Voltak, akik a logikáját kérdőjelezték meg: „Napon feküdni? Te sem vagy a legélesebb kés a fiókban” – gúnyolódott egy kommentelő. Mások szerint Anikó csak dicséretre vadászott: „Neki az volt ezzel a képpel a célja, hogy dicsérik milyen csinos… semmi köze a meleghez”. A legdurvább beszólások a dekoltázsát célozták meg: „Szétdurrannak a műmellek” – vetette oda a kommentelő.

Nem titkolja a műtéteket

Nádai Anikó a sztárok azon szűk csoportjához tartozik, akik nyíltan vállalják a beavatkozásaikat. A műsorvezető korábban elárulta, hogy kés alá feküdt: az orrplasztika mellett a mellnagyobbítást is bevállalta, ami segített neki visszanyerni az önbizalmát a szülések után. A kommentelők egy része azonban képtelen elengedni a témát, és ha lehetőségük adódik, azonnal a mesterséges idomaiba kötnek bele.

Összezártak a rajongók

Szerencsére az irigyek mellett a többség védelmébe vette a műsorvezetőt. A lojális rajongók szerint Anikó fantasztikusan néz ki, és természetes, hogy büszke a testére. Sokan kiemelték, hogy a rosszindulat mögött csupán a féltékenység áll, és felszólították a trollokat, hogy a saját életükkel foglalkozzanak. Úgy tűnik, a hőség mellett a kéretlen véleményekkel is meg kell küzdenie, de az RTL sztárját nem olyan fából faragták, hogy ez elvegye a kedvét a nyártól.