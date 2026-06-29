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Nádas György

„Le vagyunk tiltva” – Családi háború: Nádas György már az unokáit sem láthatja az örökség miatt!

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Brutális családi tragédia rázta meg a Karinthy-gyűrűs humoristát egy évek óta elhallgatott, súlyos anyagi vita miatt. Nádas György először törte meg a csendet, és vallotta be, hogy a saját fiai teljesen kitagadták, ráadásul még a kisunokáitól is eltiltották.
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Nádas Györgyörökségvita

Nádas Györgyöt évtizedekig a szórakoztatás nagymestereként ismerte az ország, ám a csillogó felszín mögött egy elképesztően nehéz, elhallgatott családi tragédia húzódik. A legendás humoristát saját fiai tagadták ki egy fájdalmas örökösödési vita miatt, teljesen elvágva őt az unokáitól is, ami mély sebeket ejtett a művész lelkén. Az Otthon a rabbinál adásában Megyeri Jonatán vendégeként a színész most végre megtörte a csendet. 

Nádas György döbbenetes vallomást tett a fiairól.
Nádas György fiai kitagadták a humoristát családjukból (Fotó: Metropol)

Nádas György megrázó vallomást tett: fiai elfordultak tőle az örökség miatt

A népszerű nevettető most először állt a nyilvánosság elé a fájdalmas titokkal. Két felnőtt fia teljesen elfordult tőle, a konfliktus hátterében pedig az anyagiak állnak. A művész megtörten vallott a helyzetről:

 Két nagyfiam van, az egyik zenész, és a Kanári-szigeteken él lassan négy éve. A másik fiam színész, mindkét helyről van egy-egy unokám. Az egyik tizenegy éves (Olivér), a másik hároméves (Lujza). Sajnos nem találkoztam velük az elmúlt években, mert édesanyám halála óta ők engem kitagadtak. Ezt még soha nem mondtam el sehol

– árulta el. A dráma azután robbant ki, hogy az örökség megosztása előtt a gyerekek azt hitték, minden az övék lesz, ám a valóság mást hozott.

Letiltották minden felületről

„Mielőtt megosztottam volna velük édesanyám örökségét, azt hitték, minden az övék, innentől kezdve ki lettem paterolva... Le vagyunk tiltva” – mondta keserűen Nádas, utalva arra, hogy feleségével együtt teljesen kizárták őket az életükből. A humorista szerint ez a tiszteletlenség ráadásul korunk betegsége

Sajnos az a baj, nem vagyok egyedül. A környezetemből, az ismerősök közül egyre többet hallom erről a generációról, hogy hajlamosak az ilyesmire

– szögezte le. 

Van még remény a békülésre?

A megszerzett örökségből végül sikerült megalapozniuk a biztonságot, de a lelki sebek mélyek maradtak. „Picit helyre tudtam rakni az életemet, és egy picit be is fektettünk a jövőre való gondoskodásra. Azok a dolgok még megvannak, amiket nekik szántam,  félre vannak rakva.”

A törést az idő múlása sem gyógyítja meg magától, a művész szerint ez az, amit az idő nem hoz helyre, csak rombol rajta. Nádas Györgyöt a jelenlegi nehéz helyzetben felesége lánya vigasztalja, akivel olyan bizalmas a kapcsolata, mintha a saját gyermeke lenne. Ennek ellenére a nagypapai szív még mindig reménykedik a békülésben: „Ez a legnagyobb fájdalmam, remélem, hogy azért ez helyrejön.”

 

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