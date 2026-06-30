Robbant a bomba: Nádas György fia szerint a humorista csak körbesajnáltatja magát a médiában

A családi drámák szinte mindig a négy fal között kezdődnek, de a legintenzívebbek képesek olyan szinten elharapódzni, hogy a felek végül a nyilvánosság elé tárják a sérelmeiket. Nádas György és fiai között sajnálatos módon olyannyira megromlott a viszony, hogy most az egész ország figyelemmel követheti a nem mindennapi viszály stációit. A Karinthy-gyűrűs humorista nemrégiben megtörten vallott arról, hogy saját gyerekei kizárták az életükből, ám most postafordultával jött a válasz, nem mástól, mint a fiától.

Nádas György fia nem hagyta szó nélkül édesapja nyilatkozatát (Fotó: Origo)

Nádas György örökösödési botránya nem csitul

A népszerű nevettető az Otthon a rabbinál című műsorban beszélt először a drámáról. Nádas György elárulta, hogy két felnőtt fia az édesanyja halála óta teljesen elfordult tőle. A művész szerint a konfliktus oka a kapzsiság, a gyerekek azt hitték, a teljes anyai örökség az övék lesz: „Mielőtt megosztottam volna velük édesanyám örökségét, azt hitték, minden az övék, innentől kezdve ki lettem paterolva... Le vagyunk tiltva” – mondta keserűen. Nádas amiatt is összeomlott, hogy unokáit, Olivért és Lujzát sem láthatja évek óta. Bár felesége lánya nyújt neki támaszt, még reménykedik a békülésben.

„A művész úr éppen körbesajnáltatja magát a médiában”

A vádakra azonban jéghideg válasz érkezett a család másik oldaláról. A művész fia, Nádas Gábor Dávid a közösségi médiában tisztázta, hogy a „szakítás” okai mélyebbre nyúlnak a pénznél.

Isten a tanúm rá, hogy nem akartam ebben a témában megszólalni, de mivel a művész úr éppen körbesajnáltatja magát a médiában, így nagyon röviden reagálnék rá

– kezdte, majd határozottan cáfolta a hozományvadászatot: „Egy utolsó jószándék jegyében nem teregetem ki, hogy mi volt ennek az oka, hogy az őt még mindig kedvelőknek ne romboljuk le a közkedvelt humorista imázsát” – tette hozzá, és a „quid pro quo” elvét emlegetve kérte apját, hogy ne játssza tovább az áldozatot, a sajtótól pedig nyugalmat követelt.

Egyelőre szó sincs békéről

Ez a nyílt színi csörte jól mutatja, hogy a családi béke romjai alatt olyan feszültségek húzódnak, amelyeket az idő sem gyógyít be. Hogy a súlyos figyelmeztetéssel felérő üzenet után Nádas György folytatja-e a sajtóturnét, vagy csendben visszavonul, az a jövő zenéje, de az biztos, hogy a labda most az ő térfelén pattog...