Nagy Adri bikiniben villantotta meg tökéletes alakját

Nagy Adri legújabb Instagram-bejegyzésében egy hajós kiruccanás pillanatait mutatta meg rajongóinak. Az énekesnő láthatóan remekül érezte magát a fedélzeten, miközben a természet szépségében gyönyörködött. A képek alapján a víz közelsége továbbra is különleges helyet foglal el az életében, hiszen nem először választja ezt a kikapcsolódási formát, szúrta ki a borsonline.hu.

Nagy Adri egy hajó fedélzetén szexizett – Fotó: Instagram

Bombaformában van Nagy Adri

A követők figyelmét nemcsak a lenyűgöző panoráma, hanem Nagy Adri megjelenése is megragadta. Az énekesnő sugárzóan, felszabadultan élvezte a hajózást, és a fotók tanúsága szerint kiváló formában van.

A kommentelők sorra halmozták el dicséretekkel a bejegyzést, sokan a nyári szezon egyik leglátványosabb posztjának nevezték a képsorozatot.

Hűséges társa sem maradhatott otthon

A kirándulásra elkísérte az énekesnőt Aladár is, a 12 éves kutyája, aki évek óta állandó résztvevője a közös kalandoknak. Nagy Adri megható sorokban írt négylábú kedvencéről: „Valahogy mindig jó érzés innen nézni a tájat. A hegyeket, a partot, a kis településeket. Pedig már nem először járunk erre, mégsem lehet megunni. Aladár is velünk volt, ahogy szinte mindig.”

Nagy Adri arról is beszámolt, hogy számára különösen fontos a rohanó hétköznapokból való kiszakadás. A hajózás nemcsak pihenést jelent neki, hanem lehetőséget arra is, hogy egy időre félretegye a telefont és a mindennapi teendőket.

„Jó néha kiszakadni a rohanásból, kikapcsolni a telefont, és csak menni a vízen. Ennyi pont elég volt most a feltöltődéshez” – írta a bejegyzésében.

A rajongók odavannak a képekért

A bejegyzés rövid idő alatt rengeteg kedvelést és hozzászólást gyűjtött. A követők szerint az énekesnő nemcsak fantasztikusan néz ki, hanem a képekből áradó nyugalom és természetközeli hangulat is irigylésre méltó. Az biztos, hogy Nagy Adri legújabb posztja alaposan felkavarta az állóvizet.

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