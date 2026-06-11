Sorra jelentik be válásukat a magyar sztárok – önt melyik szakítás lepte meg legjobban?

A magyar sztárvilágban szokatlanul sok szakítás és válás került nyilvánosságra az elmúlt hónapokban. Talán a legnagyobb visszhangot Nagy Bogi bejelentése váltotta ki, aki alig több mint két év házasság után döntött a különválás mellett. Az énekesnő később Magyarországra költözött vissza, és új időszakot kezdett az életében – számolt be róla a Bors.
Nem ő volt azonban az egyetlen ismert személyiség, aki fontos döntést hozott. Kőhalmi Zoltán több mint húsz év együttélés után jelentette be házassága végét. A humorista hangsúlyozta, hogy a válás békés körülmények között zajlott, és továbbra is közösen nevelik gyermekeiket.
Hosszú kapcsolatok is véget értek
Ambrus Attila, a Viszkisként ismert egykori bankrabló és keramikus szintén lezárta házasságát. Nyilatkozataiban önkritikusan beszélt a kapcsolat nehézségeiről, és elismerte, hogy saját személyisége is szerepet játszhatott a szakításban.
Horváth Éva és gyermekei édesapja tizenkét év után döntöttek a különválás mellett. A modell korábbi nyilatkozatai szerint kapcsolatuk problémái már korábban is jelen voltak, a későbbi események pedig tovább nehezítették a helyzetet.
A 2026-os év eddig azt mutatja, hogy nemcsak a fiatal házasságok, hanem a hosszú ideje tartó kapcsolatok is komoly próbatételekkel szembesültek. A nyilvánosság elé került történetek mögött ugyan eltérő okok állnak, közös bennük, hogy több ismert magyar sztár számára is egy új életszakasz kezdetét jelentik.
Újabb jel? Nagy Bogi és BSW Matyi körül nem csitulnak a pletykák
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