Sorra jelentik be válásukat a magyar sztárok – önt melyik szakítás lepte meg legjobban?

A magyar sztárvilágban szokatlanul sok szakítás és válás került nyilvánosságra az elmúlt hónapokban. Talán a legnagyobb visszhangot Nagy Bogi bejelentése váltotta ki, aki alig több mint két év házasság után döntött a különválás mellett. Az énekesnő később Magyarországra költözött vissza, és új időszakot kezdett az életében – számolt be róla a Bors.

Nagy Bogi 21 évesen ment férjhez 2023-ban

Fotó: MW Bulvár

Nem ő volt azonban az egyetlen ismert személyiség, aki fontos döntést hozott. Kőhalmi Zoltán több mint húsz év együttélés után jelentette be házassága végét. A humorista hangsúlyozta, hogy a válás békés körülmények között zajlott, és továbbra is közösen nevelik gyermekeiket.

Hosszú kapcsolatok is véget értek

Ambrus Attila, a Viszkisként ismert egykori bankrabló és keramikus szintén lezárta házasságát. Nyilatkozataiban önkritikusan beszélt a kapcsolat nehézségeiről, és elismerte, hogy saját személyisége is szerepet játszhatott a szakításban.

Horváth Éva és gyermekei édesapja tizenkét év után döntöttek a különválás mellett. A modell korábbi nyilatkozatai szerint kapcsolatuk problémái már korábban is jelen voltak, a későbbi események pedig tovább nehezítették a helyzetet.

A 2026-os év eddig azt mutatja, hogy nemcsak a fiatal házasságok, hanem a hosszú ideje tartó kapcsolatok is komoly próbatételekkel szembesültek. A nyilvánosság elé került történetek mögött ugyan eltérő okok állnak, közös bennük, hogy több ismert magyar sztár számára is egy új életszakasz kezdetét jelentik.