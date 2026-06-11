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Nagy Bogi

Sorra jelentik be válásukat a magyar sztárok – önt melyik szakítás lepte meg legjobban?

26 perce
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Az idei év több váratlan szakítást és válást is hozott a hazai sztárvilágban. Nagy Bogi mellett humoristák, modellek és televíziós személyiségek is bejelentették, hogy véget ért kapcsolatuk. Az elmúlt hónapokban több olyan pár is külön utakon folytatta, akikről korábban sokan azt gondolták, hogy kapcsolatuk stabil és hosszú távon is működőképes.
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Nagy BogiViszkis Ambrus AttilaA ViszkisHorváth Éva

A magyar sztárvilágban szokatlanul sok szakítás és válás került nyilvánosságra az elmúlt hónapokban. Talán a legnagyobb visszhangot Nagy Bogi bejelentése váltotta ki, aki alig több mint két év házasság után döntött a különválás mellett. Az énekesnő később Magyarországra költözött vissza, és új időszakot kezdett az életében – számolt be róla a Bors.

Nagy Bogi 21 évesen ment férjhez 2023-ban
Nagy Bogi 21 évesen ment férjhez 2023-ban
Fotó: MW Bulvár

Nem ő volt azonban az egyetlen ismert személyiség, aki fontos döntést hozott. Kőhalmi Zoltán több mint húsz év együttélés után jelentette be házassága végét. A humorista hangsúlyozta, hogy a válás békés körülmények között zajlott, és továbbra is közösen nevelik gyermekeiket.

Hosszú kapcsolatok is véget értek

Ambrus Attila, a Viszkisként ismert egykori bankrabló és keramikus szintén lezárta házasságát. Nyilatkozataiban önkritikusan beszélt a kapcsolat nehézségeiről, és elismerte, hogy saját személyisége is szerepet játszhatott a szakításban.

Horváth Éva és gyermekei édesapja tizenkét év után döntöttek a különválás mellett. A modell korábbi nyilatkozatai szerint kapcsolatuk problémái már korábban is jelen voltak, a későbbi események pedig tovább nehezítették a helyzetet.

A 2026-os év eddig azt mutatja, hogy nemcsak a fiatal házasságok, hanem a hosszú ideje tartó kapcsolatok is komoly próbatételekkel szembesültek. A nyilvánosság elé került történetek mögött ugyan eltérő okok állnak, közös bennük, hogy több ismert magyar sztár számára is egy új életszakasz kezdetét jelentik.

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