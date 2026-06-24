„Te meg egy paraszt vagy” – Beszóltak Nagy Boginak, az énekesnő durván kifakadt!

Nagy Bogi az idei évben nagy népszerűségre tett szert, hiszen olyan új dalokat adott ki, amelyekkel meghódította az emberek szívét. Azonban magánéletében is történtek komoly változások, mint például a válása Nyári Marcelltől, amit januárban jelentett be a tehetséges énekesnő. Karrierjében azonban ez hozta meg az igazi áttörést, mivel korábban leginkább másokkal közös zenéi értek el komoly megtekintéseket, amire ma már egyedül is simán képes. Most viszont nem a dalaira, hanem kinézetére szóltak be az emberek, ami mellett Bogi nem tudott elmenni szó nélkül.

Nagy Bogi válása után egy új ember lett és meghódította a magyar zeneipart (Fotó: Kovács Liliána)

Nagy Bogit kikezdték smink nélküli kinézete miatt

Smink nélkül nagy tré vagy

– kapta meg az egyik kommentelőtől az énekesnő. Bogi viszont nem fogta vissza magát és erősen kiosztotta a rosszakaróját. „Te meg egy paraszt vagy” – válaszolt videóban a fiatal előadó.

Most voltam boltban smink nélkül és senki nem szólt be, hogy tré lennék

– jegyezte meg Nagy Bogi, aki büszke kinézetére és a mindennapokban nem sminkeli szét magát.

Nagy Bogit több kollégájával is összehozták, de a leghíresebb a BSW frontembere, Matyi volt (Fotó: Vida Márton Péter)

Nagy Bogi nem szereti a kamu profilok mögé bújó embereket

Pont az ilyen kommenteket azért nem tudom hova tenni, mivel a profilodból nem derül ki, hogy nő vagy férfi lennél. Te minden reggel fullos sminkben ébredsz? Mert én nem és ezzel nincsen semmi baj, mivel nagyon szeretem a saját arcomat. Lehet neked is ezt kellene és nem ilyen kommenteket írni másoknak

– árulta el az énekesnő.

Nagy Bogi külsejét ritkán éri kritika. Sokszor inkább a szexi előadók közé sorolják a rajongók, amit Bogi is szívesen mutat meg közösségi oldalain. Bár nem öltözik kirívóan fellépései során, ennek ellenére nagy követőtábora lett a férfiak között is. Attól azonban nem kell félni, hogy Bogi nagyon magára vette az esetet, mivel poénosan zárta videóját. „Aggodalomra semmi ok, ma este Balatonakarattyán fogok koncertezni, szóval megyek is sminkelni, hogy ne legyek ilyen tré” – zárta le mondandóját a fiatal szépség.