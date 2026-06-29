Döbbenet, miként bánt Nagy Bogi a rajongójával: Megállt a koncert!

Nem mindennapi pillanatnak lehettek tanúi azok, akik ott voltak Nagy Bogi egyik nyári koncertjén. A fiatal énekesnő ismét bebizonyította, hogy számára a rajongók nem csupán nézők a színpad előtt, hanem valódi társaivá váltak az elmúlt években. A történetet egy rajongó osztotta meg TikTokon, a videó pedig többek szemébe könnyeket csalhatott.

Az idei Nagy Bogi koncert óriási fordulatot vett egy rajongó miatt (Fotó: Kovács Liliána/Dunántúli Napló)

Ezt tette Nagy Bogi koncert közben

A TikTok felvételen jól látszik, hogy egy fiatal kislány egy saját készítésű plakáttal lepte meg Bogit, amin számos közös fotót sorakoztatott föl, melyhez egy egyszerű, mégis szívhez szóló feliratot fűzött a rajongója: „Köszönöm az elmúlt 3 évet.”

Bogi mindig hálásan fogadja a rajongói ajándékokat (Fotó: TikTok)

Nagy Bogi dalaival is segít

Sokan azt gondolhatták, Bogi legfeljebb megköszöni az ajándékot, ám az énekesnő ennél sokkal többet tett. Fogta és felvitte magával a színpadra, és a koncert teljes idejére maga mögé helyezte, hogy mindenki láthassa. És mint korábban olvashattuk, nem véletlen, hogy Nagy Bogi ennyire érzékenyen reagált a történtekre. Az énekesnő már többször beszélt arról, mennyit jelentenek számára azok az emberek, akik a zenéjén keresztül kapaszkodót találnak. A Ripostnak nemrég egy különösen megható történetet mesélt el, miszerint egy pánikbeteg kislánynak adnak mentsvárat a zenéi.

Nem is az ajándékok jelentenek sokat, hanem, amikor beszélünk egy-két mondatot, és elmondják, mennyit jelentenek nekik a dalaim. Volt például egy kislány, akinek az iskolában külön engedélyt kellett kérnie arra, hogy ha pánikrohamai vannak, a dalaimat hallgathassa. Olyan durva, hogy valakikre ilyen hatással van az én zeném. A legnehezebb pillanataikban is ott vagyok, és segítséget tudok nyújtani a dalaimon keresztül. Erre nagyon büszke és hálás vagyok, hogy valakiknek ekkora támasz lehetek

– mesélte meghatottan Nagy Bogi. A mostani koncerten látott jelenet is azt mutatta, hogy ez nem csupán szép gondolat a részéről. Nagy Bogi láthatóan pontosan tudja, milyen sokat jelenthet egy apró figyelmesség egy fiatal rajongónak. Ahelyett, hogy a koncert végén félretette volna a plakátot, a fellépés egyik díszletévé tette, mintha ezzel is azt üzente volna: a közönség ugyanúgy része a sikerének, mint ő maga.