Horror a színpadon: fejbe rúgták a népszerű magyar színészt, azonnal hívták az orvost!

Nagy Sanyi a hazai színházi élet egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb művésze. A Madách Színház korábbi sztárja a Podkex adásában egy hátborzongató kulisszatitkot osztott meg a hallgatósággal. Sanyi elmesélte élete legfélelmetesebb színpadi balesetét. Egy koreográfia közben olyan brutális fejsérülést szenvedett, ami után hirtelen pánik uralkodott el rajta, hiszen egy pillanatra azt hitte, végleg elveszítette a látását.

Nagy Sanyi balesetét egy félresikerült focis jelenetnek köszönhette (Fotó: Bors)

Nagy Sanyit fejberúgta a kollégája

A kisvárdai születésű színész felidézte, hogy egy rendkívül dinamikus koreográfiát kellett végrehajtaniuk, amikor jött a baj: „A focit imitáltuk a táncban. Volt egy olyan mozdulat, hogy feküdtünk a földön, ott melegítettünk, majd egy ollózással kellett felállni” – avatta be a részletekbe a hallgatókat Nagy Sanyi. A látványos elem azonban pillanatok alatt kész katasztrófává vált, amikor a mozdulatot nem sikerült összehangolni:

Nagy Lóri osztálytársammal csináltuk ezt együtt. Neki az egyik lába nyolc méter, a másik huszonkettő, és az ollózásnál véletlenül fejbe rúgott rüszttel

– mesélte nevetve Sanyi.

Orvosi segítség kellett

A kőkemény rúgás azonnal letaglózta a színészt, akinek egy pillanatra teljesen elsötétült a világ: „Megszédültem egy kicsit, lendületből talált el, azért azt megéreztem” – vallotta be őszintén Sanyi. A helyzetet tetézte, hogy a koreográfia ekkor éppen egy körtánccá formálódott, így a produkció közben a többiek is azonnal láthatták a sérülését. Sanyi addig nem is gondolta annyira vészesnek a helyzetet, amíg meg nem látta társa elfehéredett arcát: „Akkor Serbán Ati barátom ránézett a fejemre éneklés közben, és azt mondta: ’Hű, b@szd meg!’ Na, abban a pillanatban nagyon megijedtem, hogy kifolyt a szemem, csak még nem vettem észre” – emlékezett vissza a sokkoló percekre.

Serbán Attila reakciója után természetesen azonnal riasztották a háttérben az ügyeletes orvost, ám a show nem állhatott le. Volt pontosan tíz másodperce, ami alatt villámgyorsan ruhát cserélt, és a hatalmas fájdalom ellenére már ment is vissza a színpadra.